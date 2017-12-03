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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 1045

Котлован-свалку в центре Актау рекультивировали

Засыпкой котлована в 14 микрорайоне занималось коммунальное предприятие «Кала жолдары». О завершении работ сообщил Берик Изгалиев, руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Засыпанный котлован. Фото автора
Котлован рекультивировали: очистили от находящихся внутри отходов, засыпали грунтом и песком.

- Жители 14 микрорайона не раз поднимали вопрос по поводу этой свалки. Как только данный участок был возвращен в государственную собственность, мы сразу приняли меры. Весь строительный мусор и отходы были вывезены на городскую свалку. В течение пяти месяцев этот огромнейший неогороженный строительный котлован мы привели в первоначальный вид, - сообщил Берик Изгалиев.


Напомним, в июле заместитель акима Актау Уркен Бисакаев сообщил, что котлован, ранее принадлежавший частному лицу, вернули в коммунальную собственность.

Котлован-свалку в центре Актау рекультивировали


Жители Актау на протяжении двух лет жаловались, что котлован превратился в свалку. За невывезенный мусор полиция в 2016 году оштрафовала владельца земельного участка. Городские власти пообещали: если предприниматель не начнет строительство, земельный участок изымут в судебном порядке.


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Комментарии ( 8 )

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  • tolk
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:20
RRR,
А когда ликвидируют "свалку" на месте бывшего Аквапарка?
А у этой свалки видимо хозяин ещё на "пике славы" и акимату так просто не отнять у него землю.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:13
Значит - мусорит частник, а убирает КЖ? Интересная система, однако ...
 
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 vnshds (Посетители) Сегодня, 16:04
Цитата: Парсей
Единственная свалка, ликвидация которой может принести реальную пользу - это акимат.


Ваша боль понятна и правда в ваших словах это факт. Однако то что засыпали мусорку это всё-таки хорошо.
 
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 Парсей (Посетители) Сегодня, 15:26
Единственная свалка, ликвидация которой может принести реальную пользу - это акимат.

Не сменить состав старых взяточников и бюрократов на новых, а ликвидировать как орган муниципальной власти вообще, здание снести. Пускай город управляется напрямую из Астаны, под надзором прокуратуры. Тогда можно ждать порядка. Половина бюджета города разворовывается на взятки и зарплаты бездельникам, а список обещаний и наушной лапши только увеличивается. Что-либо делается, только если это вызывает общественный резонанс, а выполнять свою работу - никто не хочет по-сути. Хотят лексусы, хаты в гринпарке и барыжье тоо, продающее просрочку оформленное на жену... На город, на людей там всем плевать с высокой колокольни...
 
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 RRR (Посетители) Сегодня, 15:12
А когда ликвидируют "свалку" на месте бывшего Аквапарка? Или это свалка-какая надо свалка?!
 
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 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 15:12
Молодцы что очистили и засыпали bravo
 
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 фраерок (Посетители) Сегодня, 14:58
Городские власти пообещали: если предприниматель не начнет строительс

А по поводу той дырки,что за турецкими сладостями двадцать лет зияет,ничего не пообещали?Два поколения сторожей уже поменялось.
 
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  • RED SUN
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:56
Теперь дело за малым пару тройку частных домов построить и конечно забор повыше.
 
 

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