Котлован-свалку в центре Актау рекультивировали

- Жители 14 микрорайона не раз поднимали вопрос по поводу этой свалки. Как только данный участок был возвращен в государственную собственность, мы сразу приняли меры. Весь строительный мусор и отходы были вывезены на городскую свалку. В течение пяти месяцев этот огромнейший неогороженный строительный котлован мы привели в первоначальный вид, - сообщил Берик Изгалиев.

Котлован рекультивировали: очистили от находящихся внутри отходов, засыпали грунтом и песком.Напомним, в июле заместитель акима Актау Уркен Бисакаев сообщил , что котлован, ранее принадлежавший частному лицу, вернули в коммунальную собственность.Жители Актау на протяжении двух лет жаловались , что котлован превратился в свалку. За невывезенный мусор полиция в 2016 году оштрафовала владельца земельного участка. Городские власти пообещали : если предприниматель не начнет строительство, земельный участок изымут в судебном порядке.