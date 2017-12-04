ДВД Мангистау: Попавшее на видео ограбление букмекерской конторы произошло не в Актау

В ДВД Мангистауской области сообщили, что действие происходит не в Актау.
Видеозапись дерзкого ограбления распространяется в Казнете, передает Tengrinews.kz.
- Предположительно, нападению подверглась букмекерская контора. На кадрах запечатлено, как в помещение врываются трое мужчин в масках. В руках у них предметы, похожие на оружие. В это время за стойкой две девушки спят на стульях, в зале на диване спит охранник. Увидев вооруженных людей, охранник выбегает из комнаты. Один из нападавших взбирается на стойку и наносит удар одной из девушек, требуя отдать ему деньги. Позже вторая девушка схватила со стола деньги, но мужчина, ударив ее по голове, выхватил деньги из ее рук. При этом двое других нападающих показывают что-то похожее на оружие. Завладев деньгами, разбойники убежали, - сообщает портал.
По предварительным данным, инцидент произошел в Актобе.