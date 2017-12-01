Это точно в Актау? ВИДЕО

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ЛАДА.kz » Народные новости

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Сегодня, 12:39 Просмотров:363

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Комментарии ( 1 )

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Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 14:23
Если верить дате то 29 ноября.
Я думаю сми бы уже трубили об этой новости!
Эти шарашкины конторы пора уже прикрыть!!!
 
 

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