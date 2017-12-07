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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:02

Просмотров: 994

Жители Актау просят навести порядок на городском кладбище

На городском кладбище мест для захоронения не осталось, говорит Ирина, жительница Актау. Новые могилы выкапывают вплотную к старым. Женщина обращается к властям с предложением: надо выделить в черте города участок для еще одного кладбища и навести порядок на существующем.

Перегородив проход, на этом месте вырыли новую могилу. Фото автора
Чтобы пройти к могиле отца, рассказывает Ирина, ей приходится перебираться через памятники и оградки. Захоронения, жалуется женщина, ведут беспорядочно.

Жители Актау просят навести порядок на городском кладбище


- На одном участке находятся захоронения и 2006, и 2016 годов. Раньше начальник участка говорил, что расстояние между могилами должно быть не менее полутора метров. Потом он сократил его до метра. Сейчас копают вплотную. Если еще в 2014 году начальник участка заявлял, что мест на кладбище нет, то пусть закрывают его и что-то предпринимают. Перед новым акимом Актау нужно поставить задачу - выделить участок под кладбище в черте города, а не за МАЭКом, как сейчас, чтобы людям было удобно туда ездить. Тогда этот бардак прекратится, - считает Ирина.


Жители Актау просят навести порядок на городском кладбище


Проблему, по мнению Ирины, представляет также скопление мусора. Его уже несколько лет вывозят с кладбища волонтеры.


- Нам обещали, что будут вывозить мусор. А он так и продолжает копиться здесь с лета и пролежит до следующей весны, пока волонтеры не уберут свалку перед Пасхой. А мусорные контейнеры не ставят, потому что сюда не проедет мусоровоз, - рассказала Ирина.

Николай Лондарев, начальник ритуального участка городского кладбища Актау, рассказал, что мусор с территории некрополя вывозят каждые две недели. В тесноте, по мнению Лондарева, виноваты сами горожане.

Жители Актау просят навести порядок на городском кладбище


- Для одного захоронения отводится не более шести квадратных метров земли. Если человек решил похоронить на своем семейном участке еще одного родственника и установить памятник, мы не можем ему это запретить. Это его частная собственность. Люди сами передвигают оградки. Отслеживать, в какой момент это происходит, мы не можем. Если проход между могилами оказался закрыт, мы делаем калитки, - рассказал Николай Лондарев.

Жители Актау просят навести порядок на городском кладбище


Начальник ритуального участка прокомментировал и жалобы горожан на лиц без определенного места жительства, которые ночуют на кладбище, пьют спиртное и жгут костры.

- Мы не полиция. Кладбище не охраняем. Сторож у ворот следит за въездом и выездом машин. Были случаи, когда вызывали полицию и выгоняли бомжей. Выгонят их в одни ворота, они зайдут в другие. Летом бывают часто, а сейчас, с наступлением холодов, их уже нет. Если посетители видят бомжей, то они должны сообщить об этом в полицию и написать заявление, - сказал Николай Лондарев.


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Комментарии ( 9 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 13:25
Лара Крофт,
Вывезти все ограды на металлолом и вопрос решится сам собой может так порядок воцарится.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:23
xerox,
Можно возле нового здания Налогового комитета.

Точно! Заплатил - и спи спокойно! crazy
 
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  • тишка
  • Тихо
  • Мимоза
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 12:40
В тесноте, по мнению Лондарева, виноваты сами горожане. Для одного захоронения отводится не более шести квадратных метров земли. Если человек решил похоронить на своем семейном участке еще одного родственника и установить памятник, мы не можем ему это запретить. Это его частная собственность. Люди сами передвигают оградки. Отслеживать, в какой момент это происходит, мы не можем. , - рассказал Николай Лондарев.

Ну конечно. И администрация не причем) Раньше к могиле отца хотябы сзади подходили. Теперь там вырыли могилу. Ждет покупателя. Могилы стоят не дешево на кладбище и не надо уважаемый господин Лондарев басни рассказывать, что вы не знаете когда это происходит)) Без ведома администрации на кладбище ничего не происходит. Сами все это проходили, оформляли и покупали уже вырытую могилу на кладбище. Уже не знаешь как протискиваться между оградками в 20 см. Со стороны калитки тоже поставили оградку так, что калитка в 50 см открывается только наполовину. Я уже не говорю насколько тяжело даже приводить могилу в порядок. Чтобы прокрасить ограду с внешней стороны надо изогнуться в немыслимой позе. Из слов Лондырева администрация вообще там непонятно для чего. Ну типа вот они мусор раз в две недели вывозят... А следить за кем-то они и не обязаны..
 
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  • Швейк
  • Мимоза
 xerox (Посетители) Сегодня, 12:19
Цитата: Kirilka
Интересно, а где в черте города они хотят видеть кладбище???

Пусть будет кладбище в районе 32-35 микрорайонов, там мест хватит. Можно возле нового здания Налогового комитета.
 
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  • Лара Крофт
  • ann5366
 тишка (Посетители) Сегодня, 12:04
Вопрос поднят правильно касательно порядка на кладбище. Столкнулась. Знаю. Могилки вплотную. Отодвигают порой, не спрашивая у владельцев, разворачивая калитку в любую сторону. Было странно увидеть рядом с могилкой мужа, выделенную огромную территорию под другое захоронение, даже там делятся на тех кому надо больше и на тех, кого можно потеснить или развернуть, и им же еще предложить самостоятельно устранить возникшие проблемы.после переноса...
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 11:25
Обязать предпринимателей от похоронного бизнеса, убирать за собой остатки строительного мусора. Мусор они вывозят только с центральных "улиц" а в дебри лень им сунуться,да скоро их трактор с прицепом из рабицы и по центральным дорожкам не проедет...места нет

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • mer
  • Тихо
  • Bamb00k
  • Краснов
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:08
Тихо,
Тоже считаю что лучше построить крематорий. Сам бы предпочел что-бы мое тело после смерти сожгли а прах закопали где нибудь под деревцем хоть у подъезда. Там глядишь и деревьев в городе больше станет.
P.S.Это не ирония а сугубо мое мнение.
 
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  • kolu411
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 Тихо (Посетители) Сегодня, 11:01
И на этом кладбище если передвинуть забор на 3 метра по периметру хватит хоронить ещё на 20 лет. Теперь городское кладбище внутри города и надобность в заборе ничтожна бродячий скот редкость. Надо давно предпринимателям от похоронного бизнеса продумать создание крематория,есть такая практика в мире.
 
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  • leo529
 Kirilka (Посетители) Сегодня, 10:39
Интересно, а где в черте города они хотят видеть кладбище???
 
 

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