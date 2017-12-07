Жители Актау просят навести порядок на городском кладбище

- На одном участке находятся захоронения и 2006, и 2016 годов. Раньше начальник участка говорил, что расстояние между могилами должно быть не менее полутора метров. Потом он сократил его до метра. Сейчас копают вплотную. Если еще в 2014 году начальник участка заявлял , что мест на кладбище нет, то пусть закрывают его и что-то предпринимают. Перед новым акимом Актау нужно поставить задачу - выделить участок под кладбище в черте города, а не за МАЭКом, как сейчас, чтобы людям было удобно туда ездить. Тогда этот бардак прекратится, - считает Ирина.

Проблему, по мнению Ирины, представляет также скопление мусора. Его уже несколько лет вывозят с кладбища волонтеры.

- Мы не полиция. Кладбище не охраняем. Сторож у ворот следит за въездом и выездом машин. Были случаи, когда вызывали полицию и выгоняли бомжей. Выгонят их в одни ворота, они зайдут в другие. Летом бывают часто, а сейчас, с наступлением холодов, их уже нет. Если посетители видят бомжей, то они должны сообщить об этом в полицию и написать заявление, - сказал Николай Лондарев.

Чтобы пройти к могиле отца, рассказывает Ирина, ей приходится перебираться через памятники и оградки. Захоронения, жалуется женщина, ведут беспорядочно.- Нам обещали, что будут вывозить мусор. А он так и продолжает копиться здесь с лета и пролежит до следующей весны, пока волонтеры не уберут свалку перед Пасхой. А мусорные контейнеры не ставят, потому что сюда не проедет мусоровоз, - рассказала Ирина.Николай Лондарев, начальник ритуального участка городского кладбища Актау, рассказал, что мусор с территории некрополя вывозят каждые две недели. В тесноте, по мнению Лондарева, виноваты сами горожане.- Для одного захоронения отводится не более шести квадратных метров земли. Если человек решил похоронить на своем семейном участке еще одного родственника и установить памятник, мы не можем ему это запретить. Это его частная собственность. Люди сами передвигают оградки. Отслеживать, в какой момент это происходит, мы не можем. Если проход между могилами оказался закрыт, мы делаем калитки, - рассказал Николай Лондарев.Начальник ритуального участка прокомментировал и жалобы горожан на лиц без определенного места жительства, которые ночуют на кладбище, пьют спиртное и жгут костры.