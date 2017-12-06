В Актау зафиксирована максимальная в республике цена на хлеб

Килограмм пшеничного хлеба из муки первого сорта в Актау, по данным Комитета, стоит 156 тенге при средней цене в Казахстане 125 тенге. Самая низкая цена в Таразе и Шымкенте. Здесь килограмм хлеба стоит 100 тенге.Цена на хлеб в Актау с 2016 года выросла на 35 тенге.Килограмм вермишели, по данным Комитета, в Актау стоит 387 тенге при средней республиканской цене 257 тенге. Самая низкая стоимость макаронных изделий в Таразе. Здесь килограмм вермишели стоит 206 тенге.Цена на вермишель в Актау поднялась на 136 тенге с 2016 года.Килограмм сливочного масла, как сообщает Комитет, обходится жителям Актау в 2958 тенге при средней цене 1907 тенге. Самое дешевое масло — в Актобе. Килограмм стоит 1562 тенге.Килограмм масла в Актау с 2016 года подорожал на 1277 тенге.Самое дорогое подсолнечное масло, по данным Комитета, тоже продают в Актау — за 456 тенге за литр. Средняя цена в республике — 403 тенге. Самая низкая — в Караганде — 331 тенге. Стоимость масла в Актау с 2016 года повысилась на восемь тенге.Килограмм яблок в Актау, по данным Комитета, стоит 476 тенге, это на 150 тенге дороже, чем в 2016 году. Средняя цена в Казахстане — 379 тенге. Самые дешевые яблоки, по данным комитета, в Таразе. Килограмм стоит 295 тенге.Килограмм капусты, по данным Комитета, в Актау стоит 126 тенге. Средняя цена в Казахстане — 76 тенге. Самая низкая цена зафиксирована в Караганде — 56 тенге за килограмм. Стоимость капусты с 2016 года увеличилась на 46 тенге.По данным Комитета по статистике за сентябрь, в Актау самыми дорогими назвали семь видов продуктов питания. В список вошел картофель. В ноябре самый дорогой картофель продавали в Алматы — 145 тенге за килограмм. Самый дешевый картофель — в Павлодаре — по 91 тенге за килограмм.