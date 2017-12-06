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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 516

В Актау зафиксирована максимальная в республике цена на хлеб

В ноябре в областном центре шесть видов основных продуктов питания стали самыми дорогими в Казахстане. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства Национальной экономики РК.

Фото из архива Lada.kz
Килограмм пшеничного хлеба из муки первого сорта в Актау, по данным Комитета, стоит 156 тенге при средней цене в Казахстане 125 тенге. Самая низкая цена в Таразе и Шымкенте. Здесь килограмм хлеба стоит 100 тенге.

Цена на хлеб в Актау с 2016 года выросла на 35 тенге.

Килограмм вермишели, по данным Комитета, в Актау стоит 387 тенге при средней республиканской цене 257 тенге. Самая низкая стоимость макаронных изделий в Таразе. Здесь килограмм вермишели стоит 206 тенге.

Цена на вермишель в Актау поднялась на 136 тенге с 2016 года.

Килограмм сливочного масла, как сообщает Комитет, обходится жителям Актау в 2958 тенге при средней цене 1907 тенге. Самое дешевое масло — в Актобе. Килограмм стоит 1562 тенге.

Килограмм масла в Актау с 2016 года подорожал на 1277 тенге.

Самое дорогое подсолнечное масло, по данным Комитета, тоже продают в Актау — за 456 тенге за литр. Средняя цена в республике — 403 тенге. Самая низкая — в Караганде — 331 тенге. Стоимость масла в Актау с 2016 года повысилась на восемь тенге.

Килограмм яблок в Актау, по данным Комитета, стоит 476 тенге, это на 150 тенге дороже, чем в 2016 году. Средняя цена в Казахстане — 379 тенге. Самые дешевые яблоки, по данным комитета, в Таразе. Килограмм стоит 295 тенге.

Килограмм капусты, по данным Комитета, в Актау стоит 126 тенге. Средняя цена в Казахстане — 76 тенге. Самая низкая цена зафиксирована в Караганде — 56 тенге за килограмм. Стоимость капусты с 2016 года увеличилась на 46 тенге.

По данным Комитета по статистике за сентябрь, в Актау самыми дорогими назвали семь видов продуктов питания. В список вошел картофель. В ноябре самый дорогой картофель продавали в Алматы — 145 тенге за килограмм. Самый дешевый картофель — в Павлодаре — по 91 тенге за килограмм.

В Актау зафиксирована максимальная в республике цена на хлеб


Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.


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Комментарии ( 5 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:17
Не может быть! У нас тут комиссия за комиссией докладывала, что денно и нощно следят за ценами - чтоб ни на муллюметр, значицца crazy
 
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  • Гульнар Капарова
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:14
Вчера остановился напротив десятого дома нашего мкр купить хлеб домой. Обычно беру Бородинский.но продавец разжалобила показала целую гору хлеба на списание и сказала мол не покупают хлеб дорого и я проникшись купил ещё Московский серый и понял. Если я делал глупости в этом году то это была очередной. Хлеб ни хлеб вовсе,безвкусный и не дешёвый. Сейчас подумал,если цену гнёте,то хотя бы вкус и качество сохраняли. Магаш нан хлеб делать не умеет и другие походу тоже,одна надежда мини пекарни.

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:13
Зато, как недавно хвастались, мы можем накормить хлебом весь мир.
А в конце года нас осчастливят сообщением о том, что у нас инфляция всего 7-9%.
Страна чудес!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:56
Nannan basqa jemeitin zaman ornady. Qutty bolsyn
 
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  • kz1990
  • Странник
  • Ян
  • Гульнар Капарова
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 17:52
Цены на все сравняются скоро с Эмиратами...а зарплата на уровне Республики Конго осталась...и медобслуживание и много чего еще...
 
 

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