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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 576

Берик Изгалиев: Украшать Актау к Новому году будет компания «West Mangistau»

Тендер выиграла компания «West Mangistau». Подготовку к празднику обещают начать после Дня независимости, который отметят 16 декабря. Об этом сообщил Берик Изгалиев, руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото из архива Lada.kz
Победитель, по словам Берика Изгалиева, определен 5 декабря. В конкурсе приняли участие пять компаний.

- Из бюджета выделено 15,5 миллиона тенге. Согласно закону «О государственных закупках», в течение пяти рабочих дней другие участники тендера могут обжаловать результаты конкурсы, если у них есть доводы. Если жалоб не поступит, то мы заключим договор с компанией «West Mangistau», - сказал Берик Изгалиев.

В ТОО «West Mangistau» отказались предоставить информацию об утвержденной сумме и сроках начала работ.

Согласно объявлению, размещенному на сайте va.kz, компания занимается изготовлением корпусной мебели.

Напомним, согласно технической спецификации, подрядчик должен приступить к работе 20 декабря и в течение трех дней оформить площади «Ынтымак» и «Астана», а также территории перед областным акиматом и зданием «Казахтелеком». Две городские 12-метровые елки разместят на площадях «Ынтымак» и «Астана».

На площади «Ынтымак» светодиодными гирляндами планируют украсить 714 метров кустарников, более 100 туй и 326 деревьев. Украсить гирляндами, сетками и сверкающими фонариками планируют кустарники и деревья перед областным акиматом, зданием «Казахтелеком» и на площади «Астана». Монумент «Каравелла» на площади «Астана» украсят 738 светодиодными гирляндами. Светодиодными снежинками обещают украсить и парк «Акбота».

Что стало с прошлогодними украшениями новогоднего Актау, рассказал Берик Изгалиев.


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Комментарии ( 7 )

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  • pomnit
 marskat (Посетители) Сегодня, 13:18
Да так же скудно все украсят.тряпочные ёлки поставят и 10 снежинок однотонных повесят.на деревья просто накинут дешёвые домашние гирлянды...НЕТ ВЕРЫ НИКОМУ!!!! и кстати знаю как тендера проходят.от Баке все
 
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pomnit (Посетители) Сегодня, 13:00
Цитата: Erlan84
Мебельный цех ТОО «West Mangistau» - и оформление украшения города ??

Мебельный цех ТОО "West Mangistau" здесь ни при чём. Они в основном занимаются перепродажей - оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации. Большой опыт закупать подешевле, продавать - подороже - "West Mangistau".
Теперь дело в совести. Можно закупить самую дешевую сверкающую бяку, а можно приобрести что-то оригинальное и интересное. Как заговорит совесть у директора фирмы, так и украсят город.
Поглядим, посмотрим ...... какая красивая у Сагынгали Клычбаева совесть ......
Пока рано делать выводы
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 12:58
даёшь каждому мкр-ну по 1ой корпусной деревянной ёлке с гирляндами... dance
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:29
Надо перенести дату независимости на летнее время. Например: на август. Конец лета, тепло и уютно. Думаю, парламентеры найдут особенную дату в августе. Если нужно, они это умеют.
Реально уже достало этот 16 декабрь, со своим холодом и морозом. Не выйти, ни нормально не прогуляться на свежем воздухе. И все это в Мангистау, где теплее. А что творится на севере и востоке, центральная часть страны?
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:26
Мебельный цех ТОО «West Mangistau» - и оформление украшения города ?? Где логика? где связь? опять откатушки?
 
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  • tom2005
  • Quwanysh Atshybaiuly
  • русалка
  • Password1
 Ruslan Konys (Посетители) Сегодня, 11:52
15.5 миллионов лучше эи деньги на свалку отправьте! Елка будет прошлогодняя и пожалуйста ЛАДА смету расходов пусть покажут народу а то как бы 15,5 лимона это наши налоги и налоги народа!!! СМЕТУ ИЗГАЛИЕВ СМЕТУ НАРОДУ ПОКОЖИ ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НУЖНА!
 
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  • tom2005
  • русалка
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 GuF (Посетители) Сегодня, 11:52
на сколько мне известно подрядчик должен доказать/показать ранее выполненные работы на аналогичные позиции(показать опыт работы в данной сфере) в прошлом году были ADVER они хоть какое то отношение имеют к такому так как реклама/украшения\полиграфия в ходит в их список услуг и они имеют дизайнеров и опыт работы в данной сфере.А тут мебельный цех = украшение города на Новый Год.
 
 

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