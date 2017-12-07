Берик Изгалиев: Украшать Актау к Новому году будет компания «West Mangistau»

- Из бюджета выделено 15,5 миллиона тенге. Согласно закону «О государственных закупках», в течение пяти рабочих дней другие участники тендера могут обжаловать результаты конкурсы, если у них есть доводы. Если жалоб не поступит, то мы заключим договор с компанией «West Mangistau», - сказал Берик Изгалиев.
В ТОО «West Mangistau» отказались предоставить информацию об утвержденной сумме и сроках начала работ.
Согласно объявлению, размещенному на сайте va.kz, компания занимается изготовлением корпусной мебели.
Напомним, согласно технической спецификации, подрядчик должен приступить к работе 20 декабря и в течение трех дней оформить площади «Ынтымак» и «Астана», а также территории перед областным акиматом и зданием «Казахтелеком». Две городские 12-метровые елки разместят на площадях «Ынтымак» и «Астана».
На площади «Ынтымак» светодиодными гирляндами планируют украсить 714 метров кустарников, более 100 туй и 326 деревьев. Украсить гирляндами, сетками и сверкающими фонариками планируют кустарники и деревья перед областным акиматом, зданием «Казахтелеком» и на площади «Астана». Монумент «Каравелла» на площади «Астана» украсят 738 светодиодными гирляндами. Светодиодными снежинками обещают украсить и парк «Акбота».
Что стало с прошлогодними украшениями новогоднего Актау, рассказал Берик Изгалиев.