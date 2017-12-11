В Актау зафиксировано самое резкое в республике снижение цен на вторичное жилье

За 11 месяцев, по данным Finprom.kz, стоимость вторичной недвижимости снизилась на 17,7%. Квадратный метр благоустроенного жилья в Актау, как сообщает портал, в ноябре стоит 266 800 тенге.
Самое дорогое жилье в Алматы — 340 000 за квадратный метр.
- За ноябрь цена не изменилась, а с начала года выросла довольно незначительно, на 0,8%, - сообщает Finprom.kz.
На втором месте Астана — 314 700 тенге за квадратный метр. Цены перепродажи благоустроенного жилья в ноябре упали на 4%.
Самая дешевая, по данным Finprom.kz, недвижимость в Кызылорде. Квадратный метр жилья обходится покупателям в 123 600 тенге.
Напомним, Мангистауская область заняла четвертое место в республике по темпу роста цен на коммунальные услуги (+9,4%).