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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 1217

В Актау зафиксировано самое резкое в республике снижение цен на вторичное жилье

С октября цены на вторичном рынке жилья снизились на 8,5%. Об этом сообщает Finprom.kz.

_фото из архива Lada.kz
Актау, как сообщает портал, по-прежнему входит в тройку городов с самым дорогим жильем.

За 11 месяцев, по данным Finprom.kz, стоимость вторичной недвижимости снизилась на 17,7%. Квадратный метр благоустроенного жилья в Актау, как сообщает портал, в ноябре стоит 266 800 тенге.

Самое дорогое жилье в Алматы — 340 000 за квадратный метр.

- За ноябрь цена не изменилась, а с начала года выросла довольно незначительно, на 0,8%, - сообщает Finprom.kz.

На втором месте Астана — 314 700 тенге за квадратный метр. Цены перепродажи благоустроенного жилья в ноябре упали на 4%.

Самая дешевая, по данным Finprom.kz, недвижимость в Кызылорде. Квадратный метр жилья обходится покупателям в 123 600 тенге.

В Актау зафиксировано самое резкое в республике снижение цен на вторичное жилье


Напомним, Мангистауская область заняла четвертое место в республике по темпу роста цен на коммунальные услуги (+9,4%).


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Комментарии ( 4 )

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  • Aktauskii
 mer (Посетители) Сегодня, 12:15
Слушатель, Девальвации провели,у кое каких структур,афелированных с банковским сектором появилась просто огромная масса денег,даже представить сложно,сколько,вот идёт стройка века,отмывка денег,после финансовых афёр за две девальвации.
 
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  • Слушатель
 mer (Посетители) Сегодня, 11:57
Слушатель,
Вопрос надо задать по другому,не почему так быстро строят,а от куда у них столько свободных финансов для стройки? Если нищета по существу.
 
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Слушатель (Посетители) Сегодня, 11:41
вам не кажется что новых домов слишком много, там уже за 17 мкр как отдельный большой город, строят быстро и очень много, прям спешат, как будто пользуются моментом)) для кого строят не понятно, кто покупает? орламэны?
 
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Ruslan Konys (Посетители) Сегодня, 11:24
beer2 ПОЗИТИВНО. И в этом Акимат не причем здесь мировая Экономика нам помогла будем иметь ввиду!!!
 
 

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