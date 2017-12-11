Жалобу на условия в детской инфекционной больнице прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистау

- Из-за сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями там находятся 75 пациентов, не считая родителей. Я лично сделал обход, посмотрел на ситуацию. Вопрос с дефицитом мест был решен, - сообщил руководитель управления здравоохранения.
Талгатбек Бапиев рассказал о мерах, которые принимаются для разгрузки больницы.
- На базе центральной районной больницы в Мунайлинском районе мы планируем разворачивать детские койко-места для лечения респираторных заболеваний, а также усиливаем службу первичной медико-санитарной помощи, в том числе подворовые обходы. В планах - открыть пульмонологическое отделение для лечения респираторных заболеваний: бронхит, пневмония и так далее, - рассказал Талгатбек Бапиев.
Запланировано, по словам руководителя управления здравоохранения региона, открытие многопрофильной медицинской клиники в Актау.
- Сейчас мы рассматриваем вопрос по государственно-частному партнерству и в ближайшее время планируем найти инвесторов, которые смогут приобрести кровати и необходимое оборудование для детской инфекционной больницы, - сказал Тагатбек Бапиев.
Напомним, жительница Актау пожаловалась на то, что мамы с детьми спят на полу.
Мать с дочерью (4,5 месяцев), по словам их бабушки Балзии Тенельбаевой, с температурой 39,6 вечером 8 декабря доставили на карете скорой помощи в больницу. Девочке сделали укол, положили в манеж, а матери сказали, что места нет и предоставили стул, на котором она просидела ночь в коридоре.
За месяц это вторая жалоба на условия в детской инфекционной больнице.
- Вместо пружин у кроватей уложен ДСП, сверху тончайший матрасик. Все застелено короткими простынями. В наволочку заправлены старые подушки, в которые запихали какую-то ткань. На дверях отсутствуют замки, их также нет ни в туалете, ни в ванной комнате. В ванной вообще моют половые тряпки, - рассказала Жанна, которая попала в больницу с двухмесячным ребенком.