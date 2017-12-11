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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 482

Жалобу на условия в детской инфекционной больнице прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистау

В больнице, рассчитанной на 60 мест, лечение получают 75 пациентов, не считая родителей. О том, какие меры приняты для разгрузки медицинского учреждения, рассказал Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото пользователя Lada.kz
Мангистауская детская инфекционная больница, построенная в 1981 году и рассчитанная на 60 койко-мест, по словам Талгатбека Бапиева, сегодня сильно перегружена.

- Из-за сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями там находятся 75 пациентов, не считая родителей. Я лично сделал обход, посмотрел на ситуацию. Вопрос с дефицитом мест был решен, - сообщил руководитель управления здравоохранения.

Талгатбек Бапиев рассказал о мерах, которые принимаются для разгрузки больницы.

- На базе центральной районной больницы в Мунайлинском районе мы планируем разворачивать детские койко-места для лечения респираторных заболеваний, а также усиливаем службу первичной медико-санитарной помощи, в том числе подворовые обходы. В планах - открыть пульмонологическое отделение для лечения респираторных заболеваний: бронхит, пневмония и так далее, - рассказал Талгатбек Бапиев.

Запланировано, по словам руководителя управления здравоохранения региона, открытие многопрофильной медицинской клиники в Актау.

- Сейчас мы рассматриваем вопрос по государственно-частному партнерству и в ближайшее время планируем найти инвесторов, которые смогут приобрести кровати и необходимое оборудование для детской инфекционной больницы, - сказал Тагатбек Бапиев.

Напомним, жительница Актау пожаловалась на то, что мамы с детьми спят на полу.

Мать с дочерью (4,5 месяцев), по словам их бабушки Балзии Тенельбаевой, с температурой 39,6 вечером 8 декабря доставили на карете скорой помощи в больницу. Девочке сделали укол, положили в манеж, а матери сказали, что места нет и предоставили стул, на котором она просидела ночь в коридоре.

За месяц это вторая жалоба на условия в детской инфекционной больнице.

- Вместо пружин у кроватей уложен ДСП, сверху тончайший матрасик. Все застелено короткими простынями. В наволочку заправлены старые подушки, в которые запихали какую-то ткань. На дверях отсутствуют замки, их также нет ни в туалете, ни в ванной комнате. В ванной вообще моют половые тряпки, - рассказала Жанна, которая попала в больницу с двухмесячным ребенком.


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Комментарии ( 7 )

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Ruslan Konys (Посетители) Сегодня, 18:03
Даже мне стыдно что таких облмэнов и болакимсмаков учят народ работать!
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 18:00
Чему удивляться-слуги народа лечатся в других местах.
 
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Ruslan Konys (Посетители) Сегодня, 17:59
Бапиев работай на народа! Вы что эту 36 летнего давности статистику кому пихаете? Народ же давно вырос когда у области и мед.учереждений позитив вы инфармацию через ТВ и сайты лады и газеты публикуете. Инвестора вам не помогу освойте бюджет и смету расходов публекуйте тогда честность и справедливость будет!
 
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Морской (Посетители) Сегодня, 17:39
Цитата: Имярек
Акиматовский автопарк распродайте "лекусы" там всякие

Лексус-это святое!!! Без него им жизнь не милА...
 
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  • синдбад
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 17:26
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Вот это и есть вектор развития медицины в Казахстане. Гос учреждения разваливают намеренно создавая благоприятные условия для частников.
 
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  • Mestnyi
  • zhanino
  • бася
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  • Ruslan Konys
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:16
За 26 лет независимости можно было 13инфекционых больниц построить, по одной в 2года, 5 онкологических центров, по одному в пятилетку. На бизнес-центры деньги есть а на больницы нет?
Диарею вам в кишки казнократы!!!
Позор что бы кровати купить инвесторов они ищут!!!
Акиматовский автопарк распродайте "лекусы" там всякие сделайте хоть одно доброе дело....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Эшметова Светлана (Главные редакторы) Сегодня, 17:11
Капс Лок - ЗАПРЕЩЕН! Сообщения набранные ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ удаляются.

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