В ноябре количество сделок с недвижимостью в Мангистау снизилось на 26,5%

По сравнению с октябрем число сделок уменьшилось на 26,5%.
- В Казахстане с начала года произведено 220 686 сделок купли-продажи жилья. В ноябре совершена 20 521 сделка, что на 10,2% больше по сравнению с октябрем 2017 года. С начала года по сравнению c соответствующим периодом 2016 года число сделок увеличилось на 28,6%, - сообщили в комитете по статистике Республики Казахстан.
Наибольшее число сделок с недвижимостью в ноябре этого года зарегистрировано в Астане — 3136. Наименьшее — в Кызылординской области — 342 сделки.
Напомним, в Актау зафиксировано самое резкое снижение цен на вторичное жилье. При этом областной центр остается в тройке лидеров по стоимости жилья.