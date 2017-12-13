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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:06

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Каждый житель Мангистау в третьем квартале 2017 года в среднем съел 19,6 кг мяса

Мангистауская область находится на четвертом месте по потреблению мяса и мясопродуктов в стране по итогам III квартала 2017 года. Об этом сообщает Finprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта takprosto.cc
Лидирует по потреблению мяса - Павлодарская область. Один ее житель в III квартале в среднем съел 21 кг мяса. На втором месте Атырауская область - на одного жителя в III квартале приходится 20,8 кг. Третье место поделили Алматы и Восточно-Казахстанская область. В среднем каждый житель потребил там 20,2 кг мяса. Четвертое место с результатом 19,6 кг занимает Мангистау.

Потребление мяса, как сообщает портал, в Казахстане в III квартале снизилось на 0,5%.

- Жители Казахстана стали больше есть фруктов — на 4,8% больше, чем в 2016 году. Увеличилось потребление яиц — на 3,4%, сладостей — на 2%, хлеба — на 1,9%, рыбы и морепродуктов — на 0,7%. Снизилось потребление картофеля — на 4,2% и молока — на 1%, - сообщает Finprom.kz.

Потребительские цены на продовольственные товары с начала года, по данным аналитического портала, в Мангистау выросли на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Резкий рост цен зафиксирован в Астане — на 11,1%, в Атырауской области — на 10,4% и в Кызылординской области — на 9,4%.

В ноябре прожиточный минимум в Мангистау оценили в 28 199 тенге. Это, по данным Комитета по статистике, на 10,1% меньше, чем в октябре.

Каждый житель Мангистау в третьем квартале 2017 года в среднем съел 19,6 кг мяса

Каждый житель Мангистау в третьем квартале 2017 года в среднем съел 19,6 кг мяса


Напомним, стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в ноябре 2017 года оценили в 28 199 тенге. В октябре эта цифра составила 31 384 тенге.


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