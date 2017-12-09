Комитет по статистике: Прожиточный минимум в Мангистау в ноябре снизился на 10,1%

Для детей до 13 лет величина прожиточного минимума составила 22 789 тенге. Для юношей от 14 до 17 лет - 35 570 тенге, для девушек - 27 256 тенге.
Величину прожиточного минимума для мужчин старше 18 лет оценили в 33 491 тенге. Для женщин старше 18 лет прожиточный минимум составил 26 585 тенге. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей составила 26 410 тенге.
Цены на продовольственные товары, как сообщает Комитет по статистике, в ноябре нынешнего года по сравнению с 2016 годом выросли на 7,1%.
Цены на фрукты и овощи повысились на 11,7%, кондитерские изделия – на 10,6%, алкогольные напитки – на 10%, молочные продукты – на 9,6%, рыбу и морепродукты – на 8,9%, булочные и мучные изделия – на 8%, кофе, чай и какао – на 7,4%, хлеб – на 3,1%, муку – на 2,6%, макаронные изделия – на 2,2%, а на сахар снизились на 18,8%, крупы – на 14,4%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,2%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,6%, баранину – на 13,2%, свинину – на 9,1%, конину – на 9%, мясо птицы – на 7,4%, колбасные изделия – на 7,1%.
Актау остается лидером в стране по ценам на хлеб, вермишель, масло сливочное и подсолнечное, яблоки и белокочанную капусту.
В октябре прожиточный минимум в Мангистау был равен 31 384 тенге.