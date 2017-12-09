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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:56

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Комитет по статистике: Прожиточный минимум в Мангистау в ноябре снизился на 10,1%

Стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в ноябре 2017 года оценили в 28 199 тенге. Это на 3185 тенге меньше, чем в октябре.

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Доля расходов на приобретение рыбы и мясных продуктов в структуре прожиточного минимума, по данным Комитета по статистике, составила 18,8%, плодоовощей и фруктов - 11,4%, молочных, масложировых изделий и яиц - 20%, доля хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,9%, сахара, чая и специй - 1,9%.

Для детей до 13 лет величина прожиточного минимума составила 22 789 тенге. Для юношей от 14 до 17 лет - 35 570 тенге, для девушек - 27 256 тенге.

Величину прожиточного минимума для мужчин старше 18 лет оценили в 33 491 тенге. Для женщин старше 18 лет прожиточный минимум составил 26 585 тенге. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей составила 26 410 тенге.

Цены на продовольственные товары, как сообщает Комитет по статистике, в ноябре нынешнего года по сравнению с 2016 годом выросли на 7,1%.

Цены на фрукты и овощи повысились на 11,7%, кондитерские изделия – на 10,6%, алкогольные напитки – на 10%, молочные продукты – на 9,6%, рыбу и морепродукты – на 8,9%, булочные и мучные изделия – на 8%, кофе, чай и какао – на 7,4%, хлеб – на 3,1%, муку – на 2,6%, макаронные изделия – на 2,2%, а на сахар снизились на 18,8%, крупы – на 14,4%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,2%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,6%, баранину – на 13,2%, свинину – на 9,1%, конину – на 9%, мясо птицы – на 7,4%, колбасные изделия – на 7,1%.

Актау остается лидером в стране по ценам на хлеб, вермишель, масло сливочное и подсолнечное, яблоки и белокочанную капусту.

В октябре прожиточный минимум в Мангистау был равен 31 384 тенге.


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