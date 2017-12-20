Полицейские Мангистау проводили своего бывшего руководителя Кайрата Дальбекова

Трудовую деятельность в органах внутренних дел Кайрат Султанбаевич начал в 1989 году как выпускник Карагандинской высшей школы милиции.
- Около 30 лет своей жизни Кайрат Султанбаевич посвятил службе в органах внутренних дел, в том числе и в Мангистауской области, где он работал с 2013 года. Кайрат Султанбаевич, успешно выполнив работу по обеспечению правопорядка и стабильности в регионе, достиг больших успехов в борьбе с преступностью, а также общественной безопасности и соблюдения прав граждан. Кроме того, молодые специалисты и руководители управлений, получившие наставничество от квалифицированного руководителя, трудятся в органах внутренних дел и в настоящее время, - отмечают сослуживцы.
- Я рад, что свою руководящую деятельность начал на священной Мангистауской земле. Не встретил никаких препятствий и разногласий по службе. Мангистаусцы запомнились мне честностью. Набранный мной здесь опыт поможет мне руководить полицией в Южно-Казахстанской области,- сказал Кайрат Дальбеков.