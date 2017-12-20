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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 1940

Полицейские Мангистау проводили своего бывшего руководителя Кайрата Дальбекова

Сегодня, 20 декабря, полицейские Мангистау торжественно проводили бывшего начальника ДВД Мангистауской области, полковника полиции Кайрата Дальбекова. Он возглавил ДВД Южно-Казахстанской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДВД мангистау
Личный состав департамента, а также ветераны органов внутренних дел официально проводили бывшего начальника ДВД Мангистауской области, полковника полиции Кайрата Дальбекова. Согласно приказу МВД РК от 11 декабря 2017 года он назначен на должность начальника департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Трудовую деятельность в органах внутренних дел Кайрат Султанбаевич начал в 1989 году как выпускник Карагандинской высшей школы милиции.

- Около 30 лет своей жизни Кайрат Султанбаевич посвятил службе в органах внутренних дел, в том числе и в Мангистауской области, где он работал с 2013 года. Кайрат Султанбаевич, успешно выполнив работу по обеспечению правопорядка и стабильности в регионе, достиг больших успехов в борьбе с преступностью, а также общественной безопасности и соблюдения прав граждан. Кроме того, молодые специалисты и руководители управлений, получившие наставничество от квалифицированного руководителя, трудятся в органах внутренних дел и в настоящее время, - отмечают сослуживцы.

- Я рад, что свою руководящую деятельность начал на священной Мангистауской земле. Не встретил никаких препятствий и разногласий по службе. Мангистаусцы запомнились мне честностью. Набранный мной здесь опыт поможет мне руководить полицией в Южно-Казахстанской области,- сказал Кайрат Дальбеков.


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Комментарии ( 2 )

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Lesnik (Посетители) Сегодня, 15:37
Домой, домой, домой.. poka
 
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Zhaz Adai (Посетители) Сегодня, 15:20
УДАЧИ! Удачи! Удачи!bravo
 
 

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