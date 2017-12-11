Бывший начальник ДВД Мангистау возглавил ДВД Южно-Казахстанской области

Родился 1 сентября 1963 года в селе Белые Воды Сайрамского района Чимкентской области. Казах.



Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР (1989).



С 1985 года – слушатель Карагандинской высшей школы МВД СССР. С 1989 года – оперуполномоченный ОО учреждения ИЧ-167/1 УВД Чимкентского облисполкома.



С сентября 1991 года – оперуполномоченный оперативно-режимного отделения ОИД УВД Чимкентского облисполкома. С февраля 1992 года – инспектор инспекции по личному составу ОРЛС УВД Чимкентского облисполкома.



С апреля 1992 года – инспектор по личному составу ОК УВД Чимкентской области.



С марта 1993 года – оперуполномоченный отделения по борьбе с кражами личного имущества УВД г. Чимкент.



С апреля 1994 года – старший оперуполномоченный ОКЛИ УВД г. Чимкент.



С июня 1994 года – старший оперуполномоченный по ОВД 3-го отдела УУР УВД г. Чимкент.



С декабря 1995 года – оперуполномоченный по ОВД 3-го отдела УУР УГСК по ЮКО.



С июня 1996 года – начальник отделения по борьбе с бандитизмом и разбойными нападениями при УУР УГСК по ЮКО.



С ноября 1996 года – начальник Управления по РООП УОР УГСК по ЮКО. С июня 1997 года – заместитель начальника по раскрытию имущественных преступлений – начальник отдела криминальной полиции ГУВД ЮКО.



С ноября 1997 года – начальник отдела по борьбе с кражами УУР СКП ГУВД ЮКО.



С марта 1998 года – первый заместитель начальника ОВД Махтааральского района УВД ЮКО.



С февраля 2001 года – начальник ОВД г. Кентау УВД ЮКО. С марта 2004 года – начальник 2-го ОП г. Шымкент ГУВД ЮКО. С ноября 2005 года – начальник ОВД Абайского района УВД г. Шымкент ГУВД ЮКО.



С сентября 2006 года – начальник УКП ДВД ЮКО. С января 2009 года – начальник ОВД Мактааральского района УВД ЮКО.



С мая 2009 года по 2013 год – заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области.

Полковник полиции Дальбеков Кайрат Султанбаевич возглавлял полицию Мангистау с 2013 года.- Начальником ДВД Южно-Казахстанской области назначен полковник полиции Дальбеков Кайрат Султанбаевич, - сообщили в МВД РК.Имя исполняющего обязанности начальника ДВД Мангистауской области в пресс-службе департамента обещали сообщить позднее.