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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:53

Просмотров: 1254

По факту найденного в питьевой воде червя в Актау началась проверка

В нескольких квартирах 10 дома шестого микрорайона, где жительница Актау Роза Диденко обнаружила червя в питьевой воде, отобраны пробы, говорит Евгений Бречалов, заместитель главного инженера по энергетике ГКП «Каспий жылы, су арнасы». Найденное существо отправили на паразитологические исследования. Об этом рассказала Асема Турдиева, заместитель руководителя управления охраны общественного здоровья Мангистауской области.

Кадр из видео
Сотрудники ГКП «Каспий жылы, су арнасы», по словам Евгения Бречалова, взяли пробы воды в нескольких квартирах 10 дома шестого микрорайона. Попасть в квартиру, где червь был найден, оказалось невозможно, так как хозяев не было дома. Результаты проб, как рассказал Евгений Бречалов, будут известны завтра.

Специалисты управления охраны общественного здоровья Мангистауской области, как сообщила Асема Турдиева, взяли в квартирах три пробы воды: на бактериологические и химические показатели, а также на паразитологию.

- Все эти пробы мы сдали в лабораторию. Результаты будут известны в течениие трёх-пяти дней. Ведомства ГКП «Каспий жылы, су арнасы» и ПКСК ТОО «Ника-Актау» сообщили, что в доме никаких ремонтных работ и аварийных ситуаций не было. В этом плане нарушений нет. Жительница, обнаружившая червя у себя в воде, принесла его нам. Мы отправили его на паразитологические исследования. Наша лаборатория определяет лишь одно: имеет ли влияние червь на здоровье человека, может ли он паразитировать. В данном случае мы не знаем, какого происхождения червь. Вполне возможно, что наши сотрудники не смогут определить его разновидность. Тогда мы отправим его в Алматы на проверку. Сейчас этот вопрос на стадии выяснения, - говорит Асема Турдиева.

Качество питьевой воды, по сообщению заместителя руководителя управления охраны общественного здоровья Мангистауской области, проверяют постоянно. Ежемесячно управление получает отчёты.

Руслан Жукенов, руководитель отдела жилищной инспекции Актау, отказался комментировать ситуацию.

Напомним, Роза Диденко, жительница 10 дома 6 микрорайона Актау рассказала, что обнаружила необычную находку в питьевой воде из-под крана.




Видео Розы Диденко


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Комментарии ( 1 )

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cas177cas (Посетители) Сегодня, 14:14
Результаты будут известны в течениие трёх-пяти дней....
Вы бы еще экологов привлекли к проблемке....Тогда в течении пару-тройки месяцев ситуация может быть прояснилась...а может быть и нет... lol
 
 

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