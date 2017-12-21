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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 130

Снятый с рейса в Актау пожилой мужчина вернулся домой в Нальчик

О завершении путешествия 80-летнего Абдугаппара Алишева рассказали Гульшара Бастаубаева, начальник управления миграционной полиции ДВД Мангистауской области, и Салтанат Ташимова, жительница Алматы, которая помогала пожилому мужчине в южной столице.

Фото из архива Lada.kz
Абдугаппара Алишева, как рассказала Гульшара Бастаубаева, посадили на рейс Актау - Минеральные Воды.

- Мы его лично проводили и посадили на самолёт в субботу. Он уже должен быть дома, - сказала Гульшара Бастаубаева.

Салтанат Ташимова на своей странице в Facebook сообщила, что мужчина доехал до Нальчика.

- Абдугаппар благополучно добрался до дома! А теперь самое главное: у Абдугаппара нашлись родные братья! Один, 70-летний брат Абдугаппара, живет в Ате, а другой брат в Украине! Они так обрадовались, узнав о брате! И очень жалели, что сразу не смогли узнать о судьбе своего брата, скитавшегося по Алматы.
Меня нашла сестра жены брата Абдугаппара через социальные сети, увидев новость в СМИ, где рассказывалось о его скитаниях, - пишет Салтанат Ташимова.



Напомним, житель Нальчика, 80-летний Абдугаппар Алишев, отправился на историческую родину в Алматы. На обратном пути в Кабардино-Балкарию мужчину сняли с рейса в аэропорту Актау из-за отсутствия регистрации. Состоялся суд. Мужчину депортировали из Казахстана на пять лет.


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Комментарии ( 1 )

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Мимоза (Посетители) Сегодня, 12:10
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