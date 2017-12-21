Снятый с рейса в Актау пожилой мужчина вернулся домой в Нальчик

- Мы его лично проводили и посадили на самолёт в субботу. Он уже должен быть дома, - сказала Гульшара Бастаубаева.
Салтанат Ташимова на своей странице в Facebook сообщила, что мужчина доехал до Нальчика.
- Абдугаппар благополучно добрался до дома! А теперь самое главное: у Абдугаппара нашлись родные братья! Один, 70-летний брат Абдугаппара, живет в Ате, а другой брат в Украине! Они так обрадовались, узнав о брате! И очень жалели, что сразу не смогли узнать о судьбе своего брата, скитавшегося по Алматы.
Меня нашла сестра жены брата Абдугаппара через социальные сети, увидев новость в СМИ, где рассказывалось о его скитаниях, - пишет Салтанат Ташимова.
Напомним, житель Нальчика, 80-летний Абдугаппар Алишев, отправился на историческую родину в Алматы. На обратном пути в Кабардино-Балкарию мужчину сняли с рейса в аэропорту Актау из-за отсутствия регистрации. Состоялся суд. Мужчину депортировали из Казахстана на пять лет.