От плановых прививок в Мангистау отказались родители 1092-х детей

- Наибольшее число отказников - 569 человек - в этом году зарегистрировано в Актау. В Мунайлинском районе от прививок отказались родители 180 детей, - сообщила Гульзада Максимова.
Из 1 092 человек 514 родителей не стали участвовать в программе вакцинации по личным убеждениям. По религиозным мотивам – 412 человек, 141 родитель выразил недоверие к вакцинации, 25 человек отказались от прививок, получив негативную информацию о вакцинации в Интернете, - прокомментировала Гульзада Максимова.
С 2018 года, по словам Гульзады Максимовой, в области заработает координационный совет по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
- Откроется одноименный центр, где будут обучать аллергологов, невропатологов и других узких специалистов. Обучение будут проводить специалисты из республиканских клиник. В дальнейшем они совместно с эпидемиологами будут работать с населением по пропаганде программы вакцинации, - рассказала Гульзада Максимова.
С 1 января 2018 года в Казахстане заработает многоканальная «горячая линия» по вопросам вакцинации населения. На номер 8 800 070 0830 можно дозвониться круглосуточно как с городских номеров, так и с номеров любого сотового оператора. Звонок бесплатный.
На вопросы населения будут отвечать иммунологи и врач-эпидемиолог.
Согласно Национальному календарю вакцинации РК, плановые прививки проводятся по БЦЖ (против туберкулеза), ВГВ (гепатита В), Полио (полиомиелита), АбКДС (коклюша, дифтерии, столбняка), ХИБ (гемофильной инфекции типа В), Пневмо (пневмококковой инфекции), ККП (кори, краснухи, паротита), АКДС-М (дифтерии и столбняка).
Отдел охраны общественного здоровья ДООЗ, которым руководит Гульзада Максимова, занимается профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний, вопросами качественного питания школьников и воспитанников детских дошкольных организаций.
По всем вопросам обращаться по адресу: Актау, 3Б микрорайон, здание №46. Телефоны: 57-14-86 (отдел охраны общественного здоровья) и 50-45-67 (эпидотдел).
Напомним, по числу отказов по религиозным мотивам Мангистауская область занимает третье место.
Министерство по делам религий разработало законопроект, согласно которому родителей, отказавшихся от плановых прививок по религиозным убеждениям, планировали штрафовать. О том, насколько эта мера законна, рассказал юрист Айбек Суюндуков.