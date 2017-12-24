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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:24

Просмотров: 3074

От плановых прививок в Мангистау отказались родители 1092-х детей

О причинах отказа от вакцинации рассказала Гульзада Максимова, руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ).

Фото pixabay.com
В 2016 году количество родителей, отказавшихся от прививок, составило 1 116 человек.

- Наибольшее число отказников - 569 человек - в этом году зарегистрировано в Актау. В Мунайлинском районе от прививок отказались родители 180 детей, - сообщила Гульзада Максимова.

Из 1 092 человек 514 родителей не стали участвовать в программе вакцинации по личным убеждениям. По религиозным мотивам – 412 человек, 141 родитель выразил недоверие к вакцинации, 25 человек отказались от прививок, получив негативную информацию о вакцинации в Интернете, - прокомментировала Гульзада Максимова.

С 2018 года, по словам Гульзады Максимовой, в области заработает координационный совет по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

- Откроется одноименный центр, где будут обучать аллергологов, невропатологов и других узких специалистов. Обучение будут проводить специалисты из республиканских клиник. В дальнейшем они совместно с эпидемиологами будут работать с населением по пропаганде программы вакцинации, - рассказала Гульзада Максимова.

От плановых прививок в Мангистау отказались родители 1092-х детей


С 1 января 2018 года в Казахстане заработает многоканальная «горячая линия» по вопросам вакцинации населения. На номер 8 800 070 0830 можно дозвониться круглосуточно как с городских номеров, так и с номеров любого сотового оператора. Звонок бесплатный.

На вопросы населения будут отвечать иммунологи и врач-эпидемиолог.

Согласно Национальному календарю вакцинации РК, плановые прививки проводятся по БЦЖ (против туберкулеза), ВГВ (гепатита В), Полио (полиомиелита), АбКДС (коклюша, дифтерии, столбняка), ХИБ (гемофильной инфекции типа В), Пневмо (пневмококковой инфекции), ККП (кори, краснухи, паротита), АКДС-М (дифтерии и столбняка).

Отдел охраны общественного здоровья ДООЗ, которым руководит Гульзада Максимова, занимается профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний, вопросами качественного питания школьников и воспитанников детских дошкольных организаций.

По всем вопросам обращаться по адресу: Актау, 3Б микрорайон, здание №46. Телефоны: 57-14-86 (отдел охраны общественного здоровья) и 50-45-67 (эпидотдел).

Напомним, по числу отказов по религиозным мотивам Мангистауская область занимает третье место.

Министерство по делам религий разработало законопроект, согласно которому родителей, отказавшихся от плановых прививок по религиозным убеждениям, планировали штрафовать. О том, насколько эта мера законна, рассказал юрист Айбек Суюндуков.


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Комментарии ( 31 )

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Domogor (Посетители) Сегодня, 20:00
Цитата: Тюхман87
А вы представьте на минутку, родя здорового ребенка, вы после прививки получаете ИНВАЛИДА! Где же чепуха?
Вы просто представьте!


В жизни много бед, много горя. Никто не застрахован. Но представьте и Вы тогда, что если не будет вакцинопрофилактики , то такие случаи увеличатся в разы! Об этом свидетельствует статистика, практика, логика, здравый смысл, опыт, история - всё что угодно!

Позаботиться о здоровье своих детей, проследить за их прививками - это, знаете ли в определённом смысле долг каждого человека! Любые религии должны поддерживать РАЗВИТИЕ, а не утопию. Зло существует, что бы с ним БОРОТЬСЯ, а не взвешивать на весах; мой ребёнок это или не мой! Все дети Земли - это Наши Дети!
 
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  • тишка
 Trykster (Посетители) Сегодня, 18:18
Цитата: Тюхман87
Где же чепуха?
Вы просто представьте!

Тут многие чепуху пишут не имея собственного чада. Когда его коснётся беда и его дитя будет лежать недвижимым и без шансов после неудачной вакцинации он запоёт другую песню и песня не будет такой бодрой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Trykster
  • Tender Plum
  • тишка
 Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 17:53
Domogor,
А вы представьте на минутку, родя здорового ребенка, вы после прививки получаете ИНВАЛИДА! Где же чепуха?
Вы просто представьте!
 
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  • Сергей Владимиров
  • Lesnik
  • Тюхман87
  • Шым-Актау
  • тишка
 Trykster (Посетители) Сегодня, 14:44
Если государство закупает вакцину и готово нести ответственность за её качество,думаю вопросов не будет.
 
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Модератор 13 (Модераторы) Сегодня, 14:06
Уважаемые пользователи, для личного общения испольузйте ЛС. Не отходите от темы. Комментарии должны быть связаны с темой, обсуждаемой в статье. Не имеющие отношения к делу комментарии будут удаляться или редактироваться.
 
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  • Trykster
  • Сергей Владимиров
  • Шым-Актау
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 13:59
Цитата: Domogor
К сожалению, необразованных, откровенно несущих чепуху людей становится больше просто с геометрической прогрессией!

А может к счастью? И потом, чтобы почуствовать опасность, совсем необязательно иметь сверхзаумноеобразование. Достаточно иметь здравый разум. В принципе, не исключен вариант, что эта бомба замедленного действия и имеет целью вытравить образованных ботаников.

Ну что, нарыл в биологии за 7 класс тему о эволюционных мутациях или мутированной эволюции?
 
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  • Lesnik
  • kk13
  • Гульнар Капарова
  • Шым-Актау
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 13:49


Цитата: Domogor
В самом деле... должна быть какая-то ответственность за то, что родители отказываются прививать своих детей! Конечно, количество таких людей, слава богу, не сильно велико пока, но как же, если эпидемия??? Почему я, или мои дети должны подвергаться опасности, если кто то по своему слабоумию,

смешно а зачем тогда вы прививаете своих детей если боитесь не привитых где логика!!!!!!

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • kk13
  • Гульнар Капарова
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 13:29
Рустам Рогов,
Это мизер на фоне всеобщего отупления. Вакцинация в "независимой" стране, подобной нашей, заточена на уничтожение следующих поколений. Особливо это ощущается в свете событий за последние несколько лет, где детей траванули сотнями. Ежели вести счет по стране, то, думаю, счет достигнет тысяч.

В общем, в стране с продажным руководством, и не такие фокусы возможны. Еще мне интересно- кто проталкивает подобную пропаганду? Кого-то волнует здоровье моих детей? Вряд-ли. Их волнует только возможность нагреть руки на всем этом непотребстве.
 
-4
  • Гульнар Капарова
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  • LESYA
  • Шым-Актау
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sergofan (Посетители) Сегодня, 13:27
Цитата: Domogor
К сожалению, необразованных, откровенно несущих чепуху людей становится больше просто с геометрической прогрессией! Особенно на площадках некоторых СМИ...И это заразно, к сожалению. Самое плохое в этом сожаление это то, что тут тема о здоровье детей! Отказываясь от вакцинации вы ставите под неоправданный риск своих детей, а так же других детей...


Поддержу!
 
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Lesnik (Посетители) Сегодня, 13:19
Цитата: Domogor
Биология, седьмой класс.

Выкладуй.
 
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