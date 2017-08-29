Юрист Айбек Суюндуков: Граждане Казахстана имеют законное право отказаться от вакцинации детей

Лада: Можно ли отказаться от прививок?
- Согласно статье 156 того же Закона физические лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, обязаны получать профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Вместе с тем, согласно статье 93 Закона пациент или его законный представитель имеет право отказаться от медицинской помощи за исключением случаев, когда медицинская помощь оказывается без согласия граждан.
Такие случаи применимы в отношении лиц:
Лада: Можно ли отказаться от плановых прививок детям?
- Осознанный и обдуманный отказ от получения профилактических прививок – это право родителей либо законного представителя ребенка.
Лада: Может ли это послужить причиной отказа в приеме ребенка в детский сад или школу?
- По Закону родители или законные представители ребенка вправе самостоятельно решать, будет ли привит ребенок или нет. Родителям или законным представителям ребенка не должны препятствовать при поступлении в детское дошкольное учреждение или в школу. Однако на практике, устраивая ребенка в дошкольное учреждение, родители или законные представители непривитого ребенка сталкиваются с определенными трудностями. Если родители или законные представители ребенка столкнулись с отказом в приеме ребенка в сад или школу, они могут обратиться в управление образования или к юристам.
Лада: Разработчики законопроекта уточняют, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям?
- Каким образом разработчики законопроекта будут определять отказников по религиозным убеждениям от других, вопрос открытый. Уверен, что данный вопрос найдет свое решение в тексте законопроекта. На мой взгляд, уточнение в части наложения административного штрафа исключительно на граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям – в Законе должно быть предусмотрено. Однако, во избежание штрафа отказники по религиозным убеждениям будут отрицать этот факт и называть другие причины.
Мангистауская область занимает третье место в республике по количеству отказов от вакцинации по религиозным причинам. Своим мнением об инициативе Министерства по делам религий штрафовать родителей непривитых детей поделились жители Актау.