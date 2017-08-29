Юрист Айбек Суюндуков: Граждане Казахстана имеют законное право отказаться от вакцинации детей

Айбек Суюндуков, заместитель директора Центра юридических услуг «Altyn Zan»

- Я считаю, что данный законопроект противоречит действующему законодательству Республики Казахстан. Согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее по тексту – Закон) инвазивные вмешательства должны происходить после получения информированного устного или письменного добровольного согласия физического лица (пациента) или его законного представителя.