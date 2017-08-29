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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:05

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Юрист Айбек Суюндуков: Граждане Казахстана имеют законное право отказаться от вакцинации детей

Можно ли отказаться от плановых прививок детям? Возникнут ли проблемы с оформлением непривитого ребенка в детский сад? На эти и другие вопросы горожан ответил Айбек Суюндуков, заместитель директора Центра юридических услуг Altyn Zan.

Фото с сайта dobrobut.com
Лада: Наши соотечественники активно обсуждают законопроект, подготовленный Министерством по делам религий Республики Казахстан. Насколько данный проект отвечает конституционным правам населения?

Айбек Суюндуков, заместитель директора Центра юридических услуг «Altyn Zan»
- Я считаю, что данный законопроект противоречит действующему законодательству Республики Казахстан. Согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее по тексту – Закон) инвазивные вмешательства должны происходить после получения информированного устного или письменного добровольного согласия физического лица (пациента) или его законного представителя.


Лада: Можно ли отказаться от прививок?

- Согласно статье 156 того же Закона физические лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, обязаны получать профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Вместе с тем, согласно статье 93 Закона пациент или его законный представитель имеет право отказаться от медицинской помощи за исключением случаев, когда медицинская помощь оказывается без согласия граждан.

Такие случаи применимы в отношении лиц:
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Лада: Можно ли отказаться от плановых прививок детям?

- Осознанный и обдуманный отказ от получения профилактических прививок – это право родителей либо законного представителя ребенка.

Лада: Может ли это послужить причиной отказа в приеме ребенка в детский сад или школу?

- По Закону родители или законные представители ребенка вправе самостоятельно решать, будет ли привит ребенок или нет. Родителям или законным представителям ребенка не должны препятствовать при поступлении в детское дошкольное учреждение или в школу. Однако на практике, устраивая ребенка в дошкольное учреждение, родители или законные представители непривитого ребенка сталкиваются с определенными трудностями. Если родители или законные представители ребенка столкнулись с отказом в приеме ребенка в сад или школу, они могут обратиться в управление образования или к юристам.

Лада: Разработчики законопроекта уточняют, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям?

- Каким образом разработчики законопроекта будут определять отказников по религиозным убеждениям от других, вопрос открытый. Уверен, что данный вопрос найдет свое решение в тексте законопроекта. На мой взгляд, уточнение в части наложения административного штрафа исключительно на граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям – в Законе должно быть предусмотрено. Однако, во избежание штрафа отказники по религиозным убеждениям будут отрицать этот факт и называть другие причины.

Мангистауская область занимает третье место в республике по количеству отказов от вакцинации по религиозным причинам. Своим мнением об инициативе Министерства по делам религий штрафовать родителей непривитых детей поделились жители Актау.


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