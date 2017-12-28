В Мангистау планируют построить две солнечные и ветряную электростанции

В Шетпе до конца 2018 года планируют построить солнечную электростанцию мощностью 12 МВт. Меморандум о намерении построить солнечную электростанцию подписан в июне 2017 года. Стоимость проекта оценили в 20 миллионов долларов. Разместить станцию обещают на 30 гектарах.
В 2018 году запланировано строительство парогазовой установки мощностью 250 МВт на Мангистауском энергокомбинате. Реализовать проект планируют по механизму государственно-частного партнерства. Конкурс на привлечение частных инвесторов уже объявлен.
- Строительство новой установки позволит покрыть растущие электрические нагрузки в регионе, повысить надежность энергоснабжения при выводе из эксплуатации отработавшего ресурс основного оборудования ТЭЦ-2 и росте электрических нагрузок энергоузла, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
Для обеспечения региона питьевой водой в Мангистау запланированы два проекта. В Курыке планируют построить опреснительный завод мощностью 50 000 кубометров в сутки. На предприятии планируют внедрить технологии, которые используют ведущие компании Израиля, Франции, Китая и Германии.