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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:38

Просмотров: 283

В Мангистау планируют построить две солнечные и ветряную электростанции

Проекты обещают реализовать в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта pantikapei.ru
В Акшукуре планируют построить ветряную электростанцию мощностью 5 мегаватт (МВт). Солнечную электростанцию мощностью 7 МВт планируют построить в селе Батыр. Проекты обещают реализовать в I квартале 2018 года.

В Шетпе до конца 2018 года планируют построить солнечную электростанцию мощностью 12 МВт. Меморандум о намерении построить солнечную электростанцию подписан в июне 2017 года. Стоимость проекта оценили в 20 миллионов долларов. Разместить станцию обещают на 30 гектарах.

В 2018 году запланировано строительство парогазовой установки мощностью 250 МВт на Мангистауском энергокомбинате. Реализовать проект планируют по механизму государственно-частного партнерства. Конкурс на привлечение частных инвесторов уже объявлен.

- Строительство новой установки позволит покрыть растущие электрические нагрузки в регионе, повысить надежность энергоснабжения при выводе из эксплуатации отработавшего ресурс основного оборудования ТЭЦ-2 и росте электрических нагрузок энергоузла, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Для обеспечения региона питьевой водой в Мангистау запланированы два проекта. В Курыке планируют построить опреснительный завод мощностью 50 000 кубометров в сутки. На предприятии планируют внедрить технологии, которые используют ведущие компании Израиля, Франции, Китая и Германии.


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Комментарии ( 2 )

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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 07:25
Не проще построить ТЭЦ?
 
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 05:59
построить солнечную электростанцию мощностью 12 МВт

Стоимость проекта оценили в 20 миллионов долларов.

Получается более 500 тысяч тенге на киловатт установленной мощности! Это же какая стоимость электроэнергии будет чтобы отбить вложенные денежки?!
А на ветряные цены не пишут, там наверное порядок тот же!
 
 

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