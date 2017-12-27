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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:47

Просмотров: 573

Лучшим учителем 2017 года стал Бауыржан Айманов

Учителю истории школы-лицея Акшукура вручили сертификат на один миллион тенге.

Награждение Бауыржана Айманова. Фото автора
Ученики Бауыржана Айманова - победители областной и республиканской предметной олимпиады. На международном конкурсе «Түркістан-20» Бауыржан Айманов, автор учебника «Өлкетану», стал обладателем главного приза в номинации «Лучший автор научного доклада».

Лучших педагогов региона вчера, 26 декабря, поздравил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Им вручили почетные грамоты, благодарственные письма и сертификаты на денежную премию.

Названные лучшими педагоги получили по 500 тысяч тенге. Пять организаций образования и Бауыржан Айманов, обладатель звания «Лучший учитель», удостоились сертификата на один миллион тенге.



«Лучшим творческим специалистом» назвали Якуба Аталыкова.

Победу в номинации «Лучшие педагогические новые идеи» присудили Кайрату Титанову.

«Лучшим мастером специального образования» стала Онайгул Шаганова.

В номинации «Лучший пользователь новых технологий» стала Гульдарига Баенбаева.

Победу в номинации «Лучший пропагандист национальных традиций» получила Жулдыз Саулебай.

«Лучшим мастером достижений» стал Жумахан Карасартов.

Премию «Лучший мастер дополнительного образования» завоевала Тамара Битимова.

«Лучшим руководителем для одаренных детей» стала Сулейменова Карлыгаш.

В номинации «Лучший методист» победила Сәнім Аймагамбетова.

Победу в номинации «Лучший учитель-полиглот» получила Айгуль Кулмырзаева.

«Лучшей организацией дополнительного образования» и сертификат на один миллион тенге получил центр «Школьник».

«Лучшей организацией технического и профессионального образования» признан Бейнеуский политехнический колледж.

«Лучшей дошкольной организацией» стал детский сад №22 «Алтын бесік».

Школа-лицей Кызыл-тобе стала «Лучшей сельской школой».

«Лучшей городской школой» стала физико-математическая школа №11 Актау.

- Отличившихся педагогов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами акима Мангистауской области и вручили каждому сертификаты на сумму 500 тысяч тенге. Также глава региона вручил 10 педагогам почетные грамоты и благодарственные письма от министерства образования и науки Казахстана, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Напомним, в этом году школа-лицей Акшукура победила в ежегодном областном конкурсе «Лучшая организация образования». Сертификат на 19 миллионов 567 тысяч 200 тенге вручили Каламкас Тлеубаевой, директору учебного заведения.


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Церемония награждения лучших учителей


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Комментарии ( 2 )

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  • Ёж
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 19:43
«Лучшей дошкольной организацией» стал детский сад №22 «Алтын бесік».
... улыбнуло... lol сначала бы узнали мнение людей... лучший сад, где воспитатели курят, пьют, матерятся - это все на рабочем месте... закрывают детей в туалете с едой и одевают тарелки с пищей детям на голову...где родителей заставляют за свой счет каждый год красить беседки и песочницы вокруг сада...можно еще целый роман написать... huh
...хотя я не удивилась, потому что у нас все перевернуто с ног на голову...
 
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Domogor (Посетители) Сегодня, 15:55
Хорошо хоть директору школы "лицея" № 7 ничего не дали, а то я бы в обморок упал бы.
 
 

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