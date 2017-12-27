Лучшим учителем 2017 года стал Бауыржан Айманов

Лучших педагогов региона вчера, 26 декабря, поздравил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Им вручили почетные грамоты, благодарственные письма и сертификаты на денежную премию.
Названные лучшими педагоги получили по 500 тысяч тенге. Пять организаций образования и Бауыржан Айманов, обладатель звания «Лучший учитель», удостоились сертификата на один миллион тенге.
«Лучшим творческим специалистом» назвали Якуба Аталыкова.
Победу в номинации «Лучшие педагогические новые идеи» присудили Кайрату Титанову.
«Лучшим мастером специального образования» стала Онайгул Шаганова.
В номинации «Лучший пользователь новых технологий» стала Гульдарига Баенбаева.
Победу в номинации «Лучший пропагандист национальных традиций» получила Жулдыз Саулебай.
«Лучшим мастером достижений» стал Жумахан Карасартов.
Премию «Лучший мастер дополнительного образования» завоевала Тамара Битимова.
«Лучшим руководителем для одаренных детей» стала Сулейменова Карлыгаш.
В номинации «Лучший методист» победила Сәнім Аймагамбетова.
Победу в номинации «Лучший учитель-полиглот» получила Айгуль Кулмырзаева.
«Лучшей организацией дополнительного образования» и сертификат на один миллион тенге получил центр «Школьник».
«Лучшей организацией технического и профессионального образования» признан Бейнеуский политехнический колледж.
«Лучшей дошкольной организацией» стал детский сад №22 «Алтын бесік».
Школа-лицей Кызыл-тобе стала «Лучшей сельской школой».
«Лучшей городской школой» стала физико-математическая школа №11 Актау.
- Отличившихся педагогов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами акима Мангистауской области и вручили каждому сертификаты на сумму 500 тысяч тенге. Также глава региона вручил 10 педагогам почетные грамоты и благодарственные письма от министерства образования и науки Казахстана, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.
Напомним, в этом году школа-лицей Акшукура победила в ежегодном областном конкурсе «Лучшая организация образования». Сертификат на 19 миллионов 567 тысяч 200 тенге вручили Каламкас Тлеубаевой, директору учебного заведения.