«Лада» в формате .pdf
 
Суббота, 30 Декабря
+8...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.33 KZT
  • €1 = 398.23 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 00:13

Просмотров: 436

Квартет «Жулдыздар» из Актау одержал победу в номинации «Вокальная группа» в телеконкурсе «Во весь голос»

Победу в номинации «Вокальная группа» международного проекта «Во весь голос» на телеканале «Мир» одержала группа «Жулдыздар» из Актау. Вокалисты защищали честь Казахстана в составе сборной страны.

Квартет «Жұлдыздар»
В Москве завершился международный музыкальный телевизионный конкурс юных поп-исполнителей «Во весь голос», который проходил на телеканале «Мир». В телепроекте состязались команды вокалистов из разных стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, России, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы. Каждая команда имела своего наставника, который помогал участникам на протяжении всего проекта. Поддержку казахстанской команде оказывала Мадина Садвакасова.

В состав команды Казахстана вошли: квартет «Жулдыздар» из Актау, а также Аружан Сагынгалиева (родом из Актау, живет в Астане) и Болат Садраддин из Шымкента. По итогам финального выступления квартет «Жулдыздар» завоевал победу в номинации «Вокальная группа».

Напомним, съемки конкурса проходили в сентябре этого года в Москве. А транслировать его начали 12 ноября на телеканале «Мир». Вокалисты в разные конкурсные дни исполняли известные хиты своей страны, пели в дуэте с именитыми российскими артистами, а также со своими наставниками.



Выбирал участников команд оргкомитет конкурса по высланным заранее видео- и аудиоматериалам. Солисты, вошедшие в команду Казахстана, готовились отдельно.

- Решение об участии в конкурсе «Во весь голос» квартета «Жулдыздар» в составе Данияра Буканова, Екатерины Ганюшкиной, Карины Шайгузовой, Нурболата Наурзбек было принято в июле директором проекта, известным московским продюсером Линой Арифулиной и музыкальным продюсером Зоей Бабкиной. Несмотря на острую нехватку времени, из-за поездки квартета в составе делегации от Мангистау в Астану для участия в гала-концерте на EXPO, нам пришлось начать активную работу по подбору репертуара и подготовке к конкурсу. Тематика конкурсных и концертных дней несколько раз менялась. В окончательный вариант для вокальной группы вошли конкурсные песни: народная «Қорлан» и «Джулия» А-Студио, песня с наставником Мадиной Садвакасовой «Мейерім», а также новогодние композиции с Дмитрием Маликовым и Олегом Газмановым, и новогодняя песня с командой Таджикистана, - рассказала руководитель квартета «Жулдыздар» Ольга Хныкина.

Фото: Lada.kz



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика