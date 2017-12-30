Квартет «Жулдыздар» из Актау одержал победу в номинации «Вокальная группа» в телеконкурсе «Во весь голос»

В состав команды Казахстана вошли: квартет «Жулдыздар» из Актау, а также Аружан Сагынгалиева (родом из Актау, живет в Астане) и Болат Садраддин из Шымкента. По итогам финального выступления квартет «Жулдыздар» завоевал победу в номинации «Вокальная группа».
Напомним, съемки конкурса проходили в сентябре этого года в Москве. А транслировать его начали 12 ноября на телеканале «Мир». Вокалисты в разные конкурсные дни исполняли известные хиты своей страны, пели в дуэте с именитыми российскими артистами, а также со своими наставниками.
Выбирал участников команд оргкомитет конкурса по высланным заранее видео- и аудиоматериалам. Солисты, вошедшие в команду Казахстана, готовились отдельно.
- Решение об участии в конкурсе «Во весь голос» квартета «Жулдыздар» в составе Данияра Буканова, Екатерины Ганюшкиной, Карины Шайгузовой, Нурболата Наурзбек было принято в июле директором проекта, известным московским продюсером Линой Арифулиной и музыкальным продюсером Зоей Бабкиной. Несмотря на острую нехватку времени, из-за поездки квартета в составе делегации от Мангистау в Астану для участия в гала-концерте на EXPO, нам пришлось начать активную работу по подбору репертуара и подготовке к конкурсу. Тематика конкурсных и концертных дней несколько раз менялась. В окончательный вариант для вокальной группы вошли конкурсные песни: народная «Қорлан» и «Джулия» А-Студио, песня с наставником Мадиной Садвакасовой «Мейерім», а также новогодние композиции с Дмитрием Маликовым и Олегом Газмановым, и новогодняя песня с командой Таджикистана, - рассказала руководитель квартета «Жулдыздар» Ольга Хныкина.
Фото: Lada.kz