Спасатели Мангистау: Новогодняя ночь прошла без пожаров

Напомним, что в 2013 году в Актау из-за петарды, запущенной в толпе людей на площади «Астана», сгорела елка. Второй пожар произошел в квартире в 6 микрорайоне Актау. Возгорание произошло в детской комнате. Спасены двое детей. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Как выяснилось, дети играли дома с пиротехникой.
В ночь с 31 декабря на 1 января 2014 года в 22 микрорайоне Актау на территории кафе «Старый Дворик» произошло возгорание летней беседки при использовании пиротехники.
В ночь с 1 на 2 января 2015 года сгорело кафе «Ветерок» в 3А микрорайоне Актау.
Вечером 1 января 2017 года произошло возгорание на рынке «Масат».