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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:35

Просмотров: 240

Спасатели Мангистау: Новогодняя ночь прошла без пожаров

Празднование Нового года в Мангистау прошло без происшествий. По данным спасателей, в преддверии праздника были усилены меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Фото автора
- К счастью, в этом году празднование Нового года прошло без крупных пожаров. 31 декабря было зарегистрировано только два случая горения мусора: в Приозерном - в 9:58, и в 10:45 - в селе Жана Даулет в Мунайлинском районе. Обошлось без пострадавших. Площадь горения составила 5 и 9 квадратных метров, - рассказал Нурсултан Абдираш, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Актау.

Напомним, что в 2013 году в Актау из-за петарды, запущенной в толпе людей на площади «Астана», сгорела елка. Второй пожар произошел в квартире в 6 микрорайоне Актау. Возгорание произошло в детской комнате. Спасены двое детей. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Как выяснилось, дети играли дома с пиротехникой. 

В ночь с 31 декабря на 1 января 2014 года в 22 микрорайоне Актау на территории кафе «Старый Дворик» произошло возгорание летней беседки при использовании пиротехники.

В ночь с 1 на 2 января 2015 года сгорело кафе «Ветерок» в 3А микрорайоне Актау.

Вечером 1 января 2017 года произошло возгорание на рынке «Масат».


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