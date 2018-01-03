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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:07

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Гололед в Мангистау стал поводом для проверки вахтовых автобусов

Качество автомобильных шин могло стать причиной ДТП на обледенелой трассе Актау-Каламкас. Об этом заявил Даурен Табжанов, исполняющий обязанности заместителя руководителя управления транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

ДТП на трассе Актау-Каламкас. Фото очевидцев
Автолюбители, по словам Даурена Табжанова, не готовят транспорт к зиме и ездят на «лысой» резине.

- Аварии на трассе Актау-Каламкас произошли из-за некачественной резины автолюбителей и несоблюдения скоростного режима. Акимат организовал сопровождение автобусов, перевозящих вахтовых работников, четырьмя экипажами местной полицейской службы. Сегодня все вахтовые автобусы отправили домой в сопровождении патрульных машин, чтобы они соблюдали скоростной режим, - говорит Даурен Табжанов.

На предприятиях области, по словам исполняющего обязанности заместителя руководителя управления транспорта и автомобильных дорог, началась проверка пассажирского транспорта.

Сегодня, 3 января, движение на трассе Актау-Каламкас ограничили.

- Вчера ночью был сильный порывистый ветер от 10 до 12 метров в секунду, шел дождь. На дороге образовался голый лед толщиной примерно полтора сантиметра. Есть сложные участки, перевалы и спуски, подъемы и опасные повороты. Все участки засыпали специальной смесью. На данный момент дороги все открыты, - рассказал Даурен Табжанов.

В Мангистау установлены самые опасные трассы: Актау - Форт Шевченко, Сайын-Шапагатов - Аэропорт, Актау - Куюлус, Куюлус - Шетпе, 43 километр автодороги Актау - Форт-Шевченко - до месторождения Каламкас, Форт-Шевченко - Таушык - Шетпе, Жынгылды - Шайыр.

- Каждый опасный маршрут разделен на участки и все они распределены между юридическими лицами. Каждый из них вовремя осуществляет засыпку опасных участков, - отметил Даурен Табжанов.

Напомним, вчера на трассе Актау - Каламкас произошло несколько аварий из-за обледеневшей дороги.


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