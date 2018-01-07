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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 01:33

Просмотров: 465

Рождество встречают православные жители Актау

В ночь с 6 на 7 января начинается один из самых значимых для православных христиан праздник - Рождество Христово.

Прихожане ставят свечи. Фото автора
Празднование Рождества Христова в Благовещенском соборе Актау началось в 22:00. Прихожане слушали поздравления батюшки и ставили свечи.

- С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! В благодатные дни всемирной радости о явлении в мир Сына Божия сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких со светлым праздником - Рождеством Христовым! Это праздник Божьего благоволения к людям! Дорогие братья и сестры, желаю вам милостей от Богомладенца Христа, дабы благодатью Божией умножилась ваша радость, уврачевались болезни и утешились скорби. Светлый этот праздник вдохновляет людей на добрые дела и чистые помыслы. Пусть свет Вифлеемской звезды станет путеводным для каждого из нас, и да благословит Господь труды наши на ниве благоустроения жизни на благо наших семей, нашего государства! Да озарит вас Солнце Правды — Богомладенец Христос светом своего Рождества, да умножит радость и праздничное ликование, - поздравил прихожан отец Игорь.

Вначале прошла вечерняя служба, чуть позже - Божественная литургия. Горожане пришли со своими семьями, чтобы совершить богослужение. Прихожане поздравили друг друга с праздником и пожелали всем здоровья и благополучия.

- Рождество - это великий праздник, который знаменует рождение Сына Божьего - Христа. Этот праздник - начало начал. Людям желаю благополучия и счастья в каждый дом, - говорит прихожанин Актауского Благовещенского собора Дмитрий.

Ранее казахстанцев с Рождеством поздравил Нурсултан Назарбаев.



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Комментарии ( 1 )

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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 09:08
Православные с праздником Великого Рождества!
 
 

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