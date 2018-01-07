Рождество встречают православные жители Актау

- С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! В благодатные дни всемирной радости о явлении в мир Сына Божия сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких со светлым праздником - Рождеством Христовым! Это праздник Божьего благоволения к людям! Дорогие братья и сестры, желаю вам милостей от Богомладенца Христа, дабы благодатью Божией умножилась ваша радость, уврачевались болезни и утешились скорби. Светлый этот праздник вдохновляет людей на добрые дела и чистые помыслы. Пусть свет Вифлеемской звезды станет путеводным для каждого из нас, и да благословит Господь труды наши на ниве благоустроения жизни на благо наших семей, нашего государства! Да озарит вас Солнце Правды — Богомладенец Христос светом своего Рождества, да умножит радость и праздничное ликование, - поздравил прихожан отец Игорь.
Вначале прошла вечерняя служба, чуть позже - Божественная литургия. Горожане пришли со своими семьями, чтобы совершить богослужение. Прихожане поздравили друг друга с праздником и пожелали всем здоровья и благополучия.
- Рождество - это великий праздник, который знаменует рождение Сына Божьего - Христа. Этот праздник - начало начал. Людям желаю благополучия и счастья в каждый дом, - говорит прихожанин Актауского Благовещенского собора Дмитрий.
Ранее казахстанцев с Рождеством поздравил Нурсултан Назарбаев.