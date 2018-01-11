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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:49

Просмотров: 2031

Ералы Тугжанов: К концу 2018 года Актау должен стать другим

К 55-летию Актау город должен преобразиться до неузнаваемости. Привлечь к благоустройству областного центра владельцев торговых домов и рынков поручил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Отчетная встреча акима Актау
Директоров торговых центров и рынков, а также предпринимателей, работающих в других сферах, глава Мангистауской области на отчетной встрече акима города с населением призвал участвовать в благоустройстве и развитии Актау.

- У нас рынки чем занимаются, почему не принимают участие в развитии города? Вокруг большинства из них бардак. Все рынки с учетом безопасности должны измениться в этом году. Я их об этом предупредил. И все 12 рынков поручил поставить на жесткий контроль. Ни на одном рынке нормального ценника не видел. Стоимость товаров пишут на кусках каких-то рваных картонок. А самое главное - ни один из них не вкладывает ничего в развитие города. Хоть кто бы из них фонтан поставил в городе или малые формы, - сказал Ералы Тугжанов.

К концу 2018 года областной центр, по словам Ералы Тугжанова, должен измениться до неузнаваемости.

- В этом году 55 лет Актау, и к концу этого года город должен стать другим вообще. За всеми крупнейшими торговыми домами стоят известные в области фамилии. Фамилии известные, но об их конкретных делах, кроме зарабатывания на этих объектах, ничего не известно. Есть несколько ребят, которые реально помогают. Так вот, по оформлению города они как раз все должны помогать. На Новый год всего пять-шесть предпринимателей пошли навстречу, оформили свои здания. Таким образом, и все остальные должны помогать, принимать участие. В этом году ни один бизнесмен в городе не останется в стороне. Поэтому поручаю акиму города, чтобы все ваши проблемы были расписаны между этими бизнесменами. Пусть помогают, - сказал Ералы Тугжанов.

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Комментарии ( 14 )

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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 10:41
https://www.youtube.com/watch?v=swSrYnyYgjM
 
-1
  • leo529
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  • Ёж
  • elek
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:10
Надо было попросить, отдельно, наш гигант МАЭК отремонтировать дорогу к РКЦ во 2-м микрорайоне. Собираемость коммунальных платежей улучшиться.
Туда в непогоду, со стороны 6 мкр. желательно на танке подъезжать:лужи и ямы.
Позор!
 
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  • ЁмоЁ
  • Dj_Snow
 Ёж (Посетители) Сегодня, 10:04
Цитата: Димас
Штрафы - в бюджет города. Только тогда город можно будет преобразить.

Этим ты преобразишь лишь карманы властьимущих. А город продолжит утопать в дерьме.

Цитата: Димас
Качество товаров и услуг в городе ниже плинтуса

Соответственно упакованности потребителя- чем беднее народ, тем дешевле барахло.
 
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  • Ingul
 Димас (Посетители) Сегодня, 09:58
Необходимо проверить каждого торгаша (от базарных и бутиковых, кофеен и бургерных до крупных компаний и магазинов), на факт уплаты всех налогов, наличие разрешающей документации, санитарные нормы. Штрафы - в бюджет города. Только тогда город можно будет преобразить.

Качество товаров и услуг в городе ниже плинтуса, а цены предпринимателями искусственно и необоснованно завышены! Трясти трясти и ещё раз трясти барыг, торгашей и прохиндеев! Каждое ИП и ТОО - тщательной проверке. По результатам, если нарушений много - запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Не давать спуску им вообще, т.к. распоясались очень сильно. Нам нужны от них хорошие дороги и посаженные деревья как минимум в этом году!

Уже не первый год об этом пишу тут, и видимо наконец настаёт то время. А другого выхода и нет.
 
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  • Ёж
  • dolph02071075
  • elek
  • Dj_Snow
 кеша (Посетители) Сегодня, 09:41
Ваши обещания уже мазоль натерли людям!!! Где обещанные надземки а то людей как сбивают так и сбивают!!!
 
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  • Ёж
  • Dj_Snow
 tolk (Посетители) Сегодня, 09:35
А сам господин Тугжанов хоть один фонтан поставил? look
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 09:34
Акиму города дают карт-бланш! Берегитесь "Фамилии известные, но об их конкретных делах, кроме зарабатывания на этих объектах, ничего не известно!"
 
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  • babnik
  • leo529
  • Ян
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  • mer
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 09:17
Контроль над рынками? Будете трясти барыг как в 90-е? Как же ты отстал от жизни, Ералы! Все коммерсы отстегивают тебе соцотчисления. Лавэ как воздух- не хватает никогда..
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 09:06
Слов нет, заглядывать в чужой карман всегда легче.
А бюджетные деньги на распил.
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 09:02
Aктау: К концу 2018 года Ералы Тугжанов должен стать другим , до неузнаваемости... и все остальные должны помогать, принимать участие. - я так прочитал..а Вы? draznilka
 
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