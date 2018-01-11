Ералы Тугжанов: К концу 2018 года Актау должен стать другим

Отчетная встреча акима Актау

Директоров торговых центров и рынков, а также предпринимателей, работающих в других сферах, глава Мангистауской области на отчетной встрече акима города с населением призвал участвовать в благоустройстве и развитии Актау.



- У нас рынки чем занимаются, почему не принимают участие в развитии города? Вокруг большинства из них бардак. Все рынки с учетом безопасности должны измениться в этом году. Я их об этом предупредил. И все 12 рынков поручил поставить на жесткий контроль. Ни на одном рынке нормального ценника не видел. Стоимость товаров пишут на кусках каких-то рваных картонок. А самое главное - ни один из них не вкладывает ничего в развитие города. Хоть кто бы из них фонтан поставил в городе или малые формы, - сказал Ералы Тугжанов.



К концу 2018 года областной центр, по словам Ералы Тугжанова, должен измениться до неузнаваемости.



- В этом году 55 лет Актау, и к концу этого года город должен стать другим вообще. За всеми крупнейшими торговыми домами стоят известные в области фамилии. Фамилии известные, но об их конкретных делах, кроме зарабатывания на этих объектах, ничего не известно. Есть несколько ребят, которые реально помогают. Так вот, по оформлению города они как раз все должны помогать. На Новый год всего пять-шесть предпринимателей пошли навстречу, оформили свои здания. Таким образом, и все остальные должны помогать, принимать участие. В этом году ни один бизнесмен в городе не останется в стороне. Поэтому поручаю акиму города, чтобы все ваши проблемы были расписаны между этими бизнесменами. Пусть помогают, - сказал Ералы Тугжанов.



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