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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 531

Жительница Актау получила свидетельство о рождении ребенка с помощью SMS

Гульжан Буханова стала первой роженицей в Актау, которая получила свидетельство о рождении ребенка в проактивном формате с помощью SMS-сообщения. Готовый документ о рождении малыша вручил Ербол Байжигит, директор государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Вручение свидетельства о рождении. Фото предоставили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан» Мангистауской области.
Накануне Нового года госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» и уполномоченными органами запустила пилотный проект по оказанию в проактивном формате услуг при рождении ребенка. Заявления на регистрацию рождения граждан поступают автоматически, благодаря интеграции информационных систем.

В Мангистау одной из первых, получивших услугу в проактивном формате, стала жительница Актау Гульжан Буханова. 10 января Гульжан сразу после рождения ребенка получила SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации малыша.

Жительница Актау получила свидетельство о рождении ребенка с помощью SMS


Пройдя процедуру оформления по SMS-сообщениям, в этот же день свидетельство о рождении ребенка ей вручил директор государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Ербол Байжигит. Ее новорожденный сын получил имя Арлан.

Жительница Актау получила свидетельство о рождении ребенка с помощью SMS


- Ранее родителям приходилось после рождения ребенка обращаться к оператору центра обслуживания населения для регистрации рождения и получения свидетельства, а также назначения пособий и постановки на очередь в детский сад. С запуском проактивного принципа оказания услуг по рождению жителям Актау и вовсе не нужно будет идти в ЦОН или пользоваться услугами портала электронного правительства. Все необходимые услуги они получат посредством SMS-сообщений. Однако для того, чтобы получать SMS от egov.kz, необходимо осуществить привязку номера мобильного телефона к вашему ИИН в личном кабинете, - сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан» Мангистауской области.

Отправить по телефону можно будет и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.

- В скором времени в проактивном формате планируют оказывать услуги в сфере пенсионного и социального обеспечения, - отметили в ведомстве.


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Комментарии ( 2 )

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  • русалка
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:41
SMS-i qutty bolsyn.
Perzenti aman bolsyn.
 
 

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