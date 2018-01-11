Жительница Актау получила свидетельство о рождении ребенка с помощью SMS

В Мангистау одной из первых, получивших услугу в проактивном формате, стала жительница Актау Гульжан Буханова. 10 января Гульжан сразу после рождения ребенка получила SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации малыша.
Пройдя процедуру оформления по SMS-сообщениям, в этот же день свидетельство о рождении ребенка ей вручил директор государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Ербол Байжигит. Ее новорожденный сын получил имя Арлан.
- Ранее родителям приходилось после рождения ребенка обращаться к оператору центра обслуживания населения для регистрации рождения и получения свидетельства, а также назначения пособий и постановки на очередь в детский сад. С запуском проактивного принципа оказания услуг по рождению жителям Актау и вовсе не нужно будет идти в ЦОН или пользоваться услугами портала электронного правительства. Все необходимые услуги они получат посредством SMS-сообщений. Однако для того, чтобы получать SMS от egov.kz, необходимо осуществить привязку номера мобильного телефона к вашему ИИН в личном кабинете, - сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан» Мангистауской области.
Отправить по телефону можно будет и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.
- В скором времени в проактивном формате планируют оказывать услуги в сфере пенсионного и социального обеспечения, - отметили в ведомстве.