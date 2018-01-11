Пострадавший при пожаре в гаражном кооперативе в Актау мужчина просит о помощи

- Здравствуйте, мои дорогие друзья, знакомые, товарищи, братья по религии. Кто не знает, случилось со мной неприятное. Я ремонтировал в гараже 570 lexus, в этот момент он вспыхнул, начал гореть, взрываться. Сам толком даже не знаю, как выбрался оттуда. Люди помогли, вытащили. Разрушился мой гараж и по бокам ещё два гаража. Машина сгорела дотла. Сейчас нахожусь в очень тяжелом положении в больнице в 26 микрорайоне, второй этаж, восьмая ожоговая палата. Прошу материальной помощи, пожалуйста, всех, кому небезразлично и кто может помочь. Помогите, пожалуйста. Мой контактный телефон: 877 1 666 66 97. Заранее всем искренне благодарен. Кто тёплым словом поддержит, кто может зайдет навестить. Не важно, как именно будет выглядеть ваша помощь, важно, чтобы она исходила от Вашей души. Спасибо еще раз!!! - написал Вячеслав Петелин.
Вячеслав Петелин:
Всё необходимое лечение в Мангистауской областной больнице, по словам Вячеслава Петелина, он получает. Однако, как рассказал пострадавший, не хватает средств на рекомендованные врачами медикаменты.
- Я живу в однокомнатной квартире с родителями и сестрёнкой. Денег не хватает. Плюс к этому хозяин Lexus-570 уже требует с меня деньги за взорвавшийся автомобиль, а это 14 миллионов. Даже поступали предложения переписать квартиру. Там же ещё и гаражи пострадали. Хорошо, друзья есть, пока я в больнице - они помогают ремонтировать помещения, - говорит Вячеслав Петелин.
Неравнодушные жители, которые хотят помочь Вячеславу, но не знают как, могут обратиться к нему лично по телефону: 8 771 666 66 97.
Напомним, при пожаре в гаражном кооперативе в Актау пострадал мужчина 4 января. В Мангистауской областной больнице рассказали о его состоянии.