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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:20

Просмотров: 3054

Пострадавший при пожаре в гаражном кооперативе в Актау мужчина просит о помощи

Мужчина, который пострадал при взрыве газового баллона в гаражно-строительном кооперативе (ГСК) «Сатурн» в 25 микрорайоне Актау, обратился к горожанам с просьбой о помощи. По его словам, деньги нужны на лекарства, рекомендованные врачами.

Фото из архива lada.kz
Своё обращение к жителям города пострадавший Вячеслав Петелин опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Здравствуйте, мои дорогие друзья, знакомые, товарищи, братья по религии. Кто не знает, случилось со мной неприятное. Я ремонтировал в гараже 570 lexus, в этот момент он вспыхнул, начал гореть, взрываться. Сам толком даже не знаю, как выбрался оттуда. Люди помогли, вытащили. Разрушился мой гараж и по бокам ещё два гаража. Машина сгорела дотла. Сейчас нахожусь в очень тяжелом положении в больнице в 26 микрорайоне, второй этаж, восьмая ожоговая палата. Прошу материальной помощи, пожалуйста, всех, кому небезразлично и кто может помочь. Помогите, пожалуйста. Мой контактный телефон: 877 1 666 66 97. Заранее всем искренне благодарен. Кто тёплым словом поддержит, кто может зайдет навестить. Не важно, как именно будет выглядеть ваша помощь, важно, чтобы она исходила от Вашей души. Спасибо еще раз!!! - написал Вячеслав Петелин.

Вячеслав Петелин:

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Всё необходимое лечение в Мангистауской областной больнице, по словам Вячеслава Петелина, он получает. Однако, как рассказал пострадавший, не хватает средств на рекомендованные врачами медикаменты.

- Я живу в однокомнатной квартире с родителями и сестрёнкой. Денег не хватает. Плюс к этому хозяин Lexus-570 уже требует с меня деньги за взорвавшийся автомобиль, а это 14 миллионов. Даже поступали предложения переписать квартиру. Там же ещё и гаражи пострадали. Хорошо, друзья есть, пока я в больнице - они помогают ремонтировать помещения, - говорит Вячеслав Петелин.

Неравнодушные жители, которые хотят помочь Вячеславу, но не знают как, могут обратиться к нему лично по телефону: 8 771 666 66 97.

Напомним, при пожаре в гаражном кооперативе в Актау пострадал мужчина 4 января. В Мангистауской областной больнице рассказали о его состоянии.


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Комментарии ( 5 )

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  • Ёж
 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 20:18
Ёж,
в комментариях
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 20:01
Цитата: Димас
Номер карты на страничке в ВК есть!

Что-то не увидел.
 
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  • Ян
  • Elisa
  • бася
 Димас (Гости) Сегодня, 18:40
Безусловно нужно помочь. Кто хозяин лексуса??? Видит же человек пострадал! Что он там требует??? Пусть забудет, если человек. Нужно было загонять в нормальный автосервис свою машину, а не в подпольную организацию. Сам виноват. Сам хотел сэкономить! А пацана жалко, как бы небыло и помочь нужно обязательно. Номер карты на страничке в ВК есть! Пожалуйста, хотя бы по 200 тенге закиньте - будьте людьми!
 
-1
  • Бендэр
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  • русалка
  • botden
  • elek
  • Mestnyi
  • Ёж
  • Юрий Спассков
  • Elisa
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:48
Ёж,
Ситуация форс-мажорная мужику теперь край и помочь ему нужно.
 
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  • Ян
  • русалка
  • botden
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  • Mestnyi
  • бася
  • Мужик
  • Elisa
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:42
Номер карточки и ИИН нужен. Если есть, то сюда выложи.
 
 

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