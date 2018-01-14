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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:07

Просмотров: 429

Ералы Тугжанов: На первых этажах новостроек надо размещать спортивные залы

В новостройках, которые строятся и будут строиться в Актау, планируется размещать спортивные залы и детские кружки. Об этом сказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Глава региона сообщил, что все крупнейшие строительные компании, занимающиеся строительством жилых домов в Актау, получили поручение проектировать помещения для спортивных и детских секций.

- Во всех домах, которые уже строятся и которые мы будем строить, на первых этажах обязательно должны размещаться спортивные залы, и обязательно там будут детские сады и секции. По разным видам, начиная от художественной гимнастики и заканчивая борьбой. Надо определиться, по каким видам сегодня потребность в залах есть. Я дал поручение всем крупнейшим компаниям строить спортивные залы. Их обязанность нести социальную ответственность, поэтому данный вопрос будет под моим личным контролем, - сказал Ералы Тугжанов.

Аким области также дал поручение рассмотреть варианты строительства частных детских садов в Актау. Отметил, что все частные сады и школы, которые будут строиться в регионе, должны работать по единому стандарту, разработанному министерством образования.

- Никаких самостоятельных схем обучения. Единый стандарт. Безопасность и знания наших детей прежде всего. Перед всеми поставьте такие требования. Я приветствую все частные структуры, но все должно быть под контролем государства, - сказал Ералы Тугжанов.

До конца 2018 года глава региона поручил охватить дошкольным воспитанием 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 2 )

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Мужик (Посетители) Сегодня, 11:32
Для справки:
в новостройках цена 1 кв.м. комерческой площади 1 этажа около 250 тыс.тг.
Сколько должны стоить тогда абонементы, чтобы отбить хотя бы не большой зал?
 
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  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:23
Было.. На первых этажах хотели частные школы открывать. Спортзалы нужно строить отдельно от жилых зданий. Подумай, Ералы, ведь степь бескрайна.
 
 

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