Ералы Тугжанов: На первых этажах новостроек надо размещать спортивные залы

Иллюстративное фото

Глава региона сообщил, что все крупнейшие строительные компании, занимающиеся строительством жилых домов в Актау, получили поручение проектировать помещения для спортивных и детских секций.



- Во всех домах, которые уже строятся и которые мы будем строить, на первых этажах обязательно должны размещаться спортивные залы, и обязательно там будут детские сады и секции. По разным видам, начиная от художественной гимнастики и заканчивая борьбой. Надо определиться, по каким видам сегодня потребность в залах есть. Я дал поручение всем крупнейшим компаниям строить спортивные залы. Их обязанность нести социальную ответственность, поэтому данный вопрос будет под моим личным контролем, - сказал Ералы Тугжанов.



Аким области также дал поручение рассмотреть варианты строительства частных детских садов в Актау. Отметил, что все частные сады и школы, которые будут строиться в регионе, должны работать по единому стандарту, разработанному министерством образования.



- Никаких самостоятельных схем обучения. Единый стандарт. Безопасность и знания наших детей прежде всего. Перед всеми поставьте такие требования. Я приветствую все частные структуры, но все должно быть под контролем государства, - сказал Ералы Тугжанов.



До конца 2018 года глава региона поручил охватить дошкольным воспитанием 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет.



Фото: Lada.kz