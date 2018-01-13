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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 3493

Фуры попали в затор на автотрассе в Мангистау

На подъеме Маната (Манаты Ата) на автотрассе между Шетпе и Бейнеу из-за непогоды большегрузные фуры попали в затор.

Фото очевидцев
По сообщению дальнобойщиков, они не могут сдвинуться с места.

- На подъеме застряли 55 фур, мы не можем подняться. Стоим без воды и еды уже третьи сутки. Звонили в ЧС, просили о помощи, но пока тишина. Здесь очень плохо ловит связь. Местный предприниматель за 5 000 тенге вытаскивает машины из грязи, - жалуются дальнобойщики.

Фуры попали в затор на автотрассе в Мангистау


Фуры попали в затор на автотрассе в Мангистау


В ДЧС Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

- На месте работают две спецтехники дорожных служб, дорогу расчищают и посыпают песком. Также на место выехали начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и заместитель акимата Мангистауского района для выяснения обстоятельств. Но с уверенностью можем сообщить, что все дороги республиканского значения открыты и проходимость есть, - сообщили в ведомстве.




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Комментарии ( 6 )

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b.i.g. (Посетители) Сегодня, 21:53
Шым-Актау,
Там начиная от 10 разъезда и до сайутеса можно сказать не завершеная дорога, а на участке где маната метров 400-500 вообще асфальта нету! В районе сайутеса где проходят нефтепровод тоже асфальта нету!
 
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  • Лесник
  • ЁмоЁ
  • greenpark
  • Шым-Актау
  • Барабашка
 elesei (Посетители) Сегодня, 19:26
Этот подъем,Маната-Ата,это как проекция всей промышленно-экономической системы Республики, выстроенной за 25 лет!
 
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  • мунайши73
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 18:45
Походу этот казахстанский подрядчик так и не достроил свой участок? Коррупция и бесконтрольность.
 
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  • jokerok
  • Лесник
  • greenpark
  • мунайши73
 BOBBI (Посетители) Сегодня, 18:38
А что, спуск до сих пор без асфальта?
 
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  • ЁмоЁ
  • Ян
  • Шым-Актау
  • greenpark
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  • Барабашка
 Лесник (Посетители) Сегодня, 18:16
Фуры попали в затор на автотрассе в Мангистау


Не вижу автотрассу на фото. Только грязное месиво какое-то. И какой смысл посыпать эту "автотрассу" песочком? bazar
 
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  • Лесник
  • взрослый
 elek (Посетители) Сегодня, 17:55
проходимость есть, - сообщили в ведомстве.

"Проездимости" - нет.
 
 

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