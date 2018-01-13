Фуры попали в затор на автотрассе в Мангистау

По сообщению дальнобойщиков, они не могут сдвинуться с места.- На подъеме застряли 55 фур, мы не можем подняться. Стоим без воды и еды уже третьи сутки. Звонили в ЧС, просили о помощи, но пока тишина. Здесь очень плохо ловит связь. Местный предприниматель за 5 000 тенге вытаскивает машины из грязи, - жалуются дальнобойщики.В ДЧС Мангистауской области прокомментировали ситуацию.- На месте работают две спецтехники дорожных служб, дорогу расчищают и посыпают песком. Также на место выехали начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и заместитель акимата Мангистауского района для выяснения обстоятельств. Но с уверенностью можем сообщить, что все дороги республиканского значения открыты и проходимость есть, - сообщили в ведомстве.