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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:37

Просмотров: 1002

Врачи перинатального центра Актау отметили рост числа новорожденных с патологиями

В 2017 году в перинатальном центре Актау родились 116 детей с пороками развития, это на 15 новорожденных больше, чем в 2016 году. Об этом рассказала Галия Махимова, директор перинатального центра Актау.

Галия Махимова. Фото автора
Из 116 младенцев с общими пороками развития, 69 – это дети с врожденными пороками сердца. Шестеро из них были переведены в кардиохирургический центр областной больницы.

- Грубейшая патология диагностирована у 47 новорожденных. К ним относятся стеноз желудочно-кишечного тракта и двенадцатиперстной кишки (уменьшение просвета начального отдела тонкого кишечника), атрезия пищевода (врождённое отсутствие или приобретенное заращение), атрезия наружного слухового прохода и ушных раковин, отсутствие ануса, врожденная аномалия правой верхней конечности и деформация предплечья. Один ребенок родился без почек, - прокомментировала Галия Махимова.

На вторые сутки после рождения у новорожденных, по словам директора перинатального центра, проверяют слух с помощью устройства регистрации отоакустической эмиссии. В 2017 году, как рассказала Галия Махимова, выявлен один ребенок с нарушением слуха.

Напомним, в 2017 году врачи перинатального центра Актау приняли 5967 родов. Год назвали рекордным по числу родившихся двойняшек. По итогам 2017 года перинатальный центр Актау назвали лучшим медицинским учреждением Мангистауской области.


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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:46
Мы то, что мы едим-))Вот и поколение пепси чипсов сухарей пива и энергетиков дает свои результаты. Все идет по плану.
 
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Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 11:24
А потому что, у нас женщины мозгами не умеет думать!!!
Узи это вредно!!! Узи при нормальном специалисте выявляет все патологии!
Мы живем в 21 веке!!!
 
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Связист (Посетители) Сегодня, 10:23
Проблема региона в качестве питьевой воды.
Вот некоторые выдержки из статьи «Опресненная морская питьевая вода – благо или страшная беда? Наука против Невежества»:
МАГАТЭ столкнулся с трагедией в г. Шевченко (сейчас Актау, Казахстан), где была построена Атомная электростанция и опреснительная установка на берегу Каспия.

Через 15 лет после пуска установки и применения опресненной воды населением - санитарная инспекция забила тревогу.

"Возросло количество онкологических заболеваний, рождение мёртвых и неполноценных детей, другие тяжкие заболевания".

В дальнейшем события в городе развивались следующим образом:

10 декабря 2004 г. казахстанская газета "Новое поколение" отмечала: "Если этой проблемой не займутся незамедлительно, Актау через пару лет из нефтяного города с международным морским портом превратится в ещё один крупный центр всевозможных онкологических заболеваний и генетических патологий." Медики предупредили: к 2030 году каждый второй житель Актау будет онкологическим больным.

Кому интересно, дальше по ссылке:
Опресненная морская питьевая вода – благо или страшная беда?
 
 

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