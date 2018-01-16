Врачи перинатального центра Актау отметили рост числа новорожденных с патологиями

- Грубейшая патология диагностирована у 47 новорожденных. К ним относятся стеноз желудочно-кишечного тракта и двенадцатиперстной кишки (уменьшение просвета начального отдела тонкого кишечника), атрезия пищевода (врождённое отсутствие или приобретенное заращение), атрезия наружного слухового прохода и ушных раковин, отсутствие ануса, врожденная аномалия правой верхней конечности и деформация предплечья. Один ребенок родился без почек, - прокомментировала Галия Махимова.
На вторые сутки после рождения у новорожденных, по словам директора перинатального центра, проверяют слух с помощью устройства регистрации отоакустической эмиссии. В 2017 году, как рассказала Галия Махимова, выявлен один ребенок с нарушением слуха.
Напомним, в 2017 году врачи перинатального центра Актау приняли 5967 родов. Год назвали рекордным по числу родившихся двойняшек. По итогам 2017 года перинатальный центр Актау назвали лучшим медицинским учреждением Мангистауской области.