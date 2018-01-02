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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 738

В перинатальном центре Актау 2017 год назвали рекордным по рождению двойняшек

В прошлом году в Актауском городском перинатальном центре (АГПЦ) родилась 41 двойня. В 2016 году в АГПЦ появились 30 двойняшек. Об этом рассказала Галия Махимова, директор центра.

Галия Махимова. Фото автора
Большинство детей - 56 новорожденных - это девочки. Мальчиков - 26.

- Столько двойняшек у нас родилось впервые с 2014 года. Увеличилось и количество родов: в 2016 году врачи приняли 5 837 родов, в 2017 году - 5 967. С июля 2017 года мы принимаем преждевременные роды с 32 недель беременности. Таких случаев зарегистрировано 157. В 2016 году преждевременных родов было 117, тогда их принимали с 34 недель беременности. Число оперативных родов (кесарево сечение) выросло с 1 084 в 2016 году до 1 117 в 2017 году. Материнская смертность в АГПЦ не регистрировалась с 2014 года. За четыре года в АГПЦ родилась одна тройня, - прокомментировала Галия Махимова.

В ночь на 1 января 2018 года в АГПЦ родилось семь детей: четыре девочки и три мальчика.

По итогам 2017 года АГПЦ назвали лучшим медицинским учреждением области.

- В перинатальном центре работают 20 врачей. В 2014 году их было восемь. Укомплектованность врачами - акушерами-гинекологами - составляет 84,6%. Категории имеют 90% врачей. Каждый врач в АГПЦ проходит обучение ультразвуковой диагностике. К работе в АГПЦ привлечены анестезиолог-реаниматолог, врач-эпидемиолог, акушеры-гинекологи из других городов республики. В январе ожидается приезд врача общей практики, который, пройдя переподготовку, будет работать детским реаниматологом, - рассказала Галия Махимова.

На 2018 год запланирован переезд АГПЦ в здание областного перинатального центра (ОПЦ) в 26 микрорайоне Актау. ОПЦ переедет в новое здание центра охраны здоровья матери и ребенка.

Напомним, в 2017 году редакция Lada.kz рассказала о пяти тройнях, которые родились в ОПЦ.

В начале года, 13 января, в семье Акмарал Жалажановой и Жансерика Туякбаева родились две девочки и мальчик.

У Дины Зулкарнаевой и Хамита Назарова из Мангистауского района 1 июля родились двое мальчиков и девочка.

Джанылхан Айтуова, 35-летняя жительница Жанаозена, родила 16 августа двоих мальчиков и девочку.

У жительницы Актау, 34-летней Гульмиры Сугралиевой, 22 сентября родились три девочки.

Пятая тройня родилась у 26-летней Камилы Мендибаевой 4 октября.


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Комментарии ( 2 )

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  • Бендэр
 Марина Михайловна (Посетители) Сегодня, 16:26
Начните уже дать возвожность роженицам рожать самим foo а то чуть что так кесарево
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Trykster
  • НЕТ
  • nadiuna
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 14:39
Оралманы скоро доведут численность населения как в Китае.. prey

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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