В перинатальном центре Актау 2017 год назвали рекордным по рождению двойняшек

- Столько двойняшек у нас родилось впервые с 2014 года. Увеличилось и количество родов: в 2016 году врачи приняли 5 837 родов, в 2017 году - 5 967. С июля 2017 года мы принимаем преждевременные роды с 32 недель беременности. Таких случаев зарегистрировано 157. В 2016 году преждевременных родов было 117, тогда их принимали с 34 недель беременности. Число оперативных родов (кесарево сечение) выросло с 1 084 в 2016 году до 1 117 в 2017 году. Материнская смертность в АГПЦ не регистрировалась с 2014 года. За четыре года в АГПЦ родилась одна тройня, - прокомментировала Галия Махимова.
В ночь на 1 января 2018 года в АГПЦ родилось семь детей: четыре девочки и три мальчика.
По итогам 2017 года АГПЦ назвали лучшим медицинским учреждением области.
- В перинатальном центре работают 20 врачей. В 2014 году их было восемь. Укомплектованность врачами - акушерами-гинекологами - составляет 84,6%. Категории имеют 90% врачей. Каждый врач в АГПЦ проходит обучение ультразвуковой диагностике. К работе в АГПЦ привлечены анестезиолог-реаниматолог, врач-эпидемиолог, акушеры-гинекологи из других городов республики. В январе ожидается приезд врача общей практики, который, пройдя переподготовку, будет работать детским реаниматологом, - рассказала Галия Махимова.
На 2018 год запланирован переезд АГПЦ в здание областного перинатального центра (ОПЦ) в 26 микрорайоне Актау. ОПЦ переедет в новое здание центра охраны здоровья матери и ребенка.
Напомним, в 2017 году редакция Lada.kz рассказала о пяти тройнях, которые родились в ОПЦ.
В начале года, 13 января, в семье Акмарал Жалажановой и Жансерика Туякбаева родились две девочки и мальчик.
У Дины Зулкарнаевой и Хамита Назарова из Мангистауского района 1 июля родились двое мальчиков и девочка.
Джанылхан Айтуова, 35-летняя жительница Жанаозена, родила 16 августа двоих мальчиков и девочку.
У жительницы Актау, 34-летней Гульмиры Сугралиевой, 22 сентября родились три девочки.
Пятая тройня родилась у 26-летней Камилы Мендибаевой 4 октября.