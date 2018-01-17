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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 05:25

Просмотров: 650

В 2017 году общественным транспортом в Мангистау воспользовались более 88 миллионов пассажиров

Это на 4,7% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает департамент по статистике Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Общественным транспортом с января по декабрь 2017 года воспользовались 88 774 800 пассажиров.

Пассажирооборот составил 4698,3 миллиона пассажиро-километров (пкм), что на 8,7% больше, чем в 2016 году.

С января по декабрь 2017 года грузовой транспорт в области перевез 237 933 900 тонн грузов. Грузооборот составил 8496,6 миллиона тонно-километров (ткм). Это на 4,7% больше, чем в 2016 году.

Что такое пассажирооборот?

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Что такое грузооборот?

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Следить за движением автобусов, курсирующих по маршрутам №№5, 4М, 2, 4 и 3, можно онлайн.


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Комментарии ( 8 )

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baks (Посетители) Сегодня, 11:47
и каким образом считали пассажиров,по количеству проданных билетов которые не выдаются,т.е не обилечивают. интересно. может кто то может объяснить.
 
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  • botden
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:21
Редко пользуюсь маршруткой (конечно, если пункт назначения расположен долеко, приходиться). О чистоте салона можно и не писать. Кажется кузов автобуса чиститься больше, чем салон. Так можно и что-нибудь схватить. Пассажиров много, как кильки в банке. И все это городской общ.транспорт. А что можно написать про маршрутки под номерами - 104,105 и т.д? Вообщем, все пока плохо. Спасибо нашему городскому акимату, за такой общественный транспорт!
 
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  • Just Do
 botden (Посетители) Сегодня, 09:58
Берем количество пассажиров , умножаем минимум на 50 тенге и получаем 4.428.700.000 тенге. Где супер автобусы как в Лондоне?
 
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  • кукла
  • RTT
  • botden
  • Just Do
  • Yanis
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 09:56
По проданным билетам посчитали или со слов?

И продолжение темы хотелось бы - сколько заработали перевозчики, уплатили налогов, амортизация, гсм... в плюсе они каком, а то все к увеличению цены за проезд идет походу.
 
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  • botden
  • Just Do
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:37
Из статьи стало понятно, что пора поднимать цены на проезд в общественном транспорте, а то народ совсем зажрался и перестал ездить на личном транспорте, а всё больше пользуется общественным.
 
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  • botden
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 08:19
Пазки-*фишка* нашего города...экстрим. dance
 
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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 07:29
Еще бы общественный транспорт нормальный был-вообще замечательно будет!
 
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  • Мустафа
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 FANTOM (Посетители) Сегодня, 07:15
Уберите эти гребанные Пазики, вроде как в нашем городе они только остались, ПОЗОР!
 
 

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