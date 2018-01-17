В 2017 году общественным транспортом в Мангистау воспользовались более 88 миллионов пассажиров

- Это показатель отражения объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах. Исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок по каждому виду транспорта.

- Это экономический показатель работы транспорта (показатель объёма перевозок грузов), равный произведению массы перевозимого за определённое время груза на расстояние перевозки.