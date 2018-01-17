В 2017 году общественным транспортом в Мангистау воспользовались более 88 миллионов пассажиров

Фото из архива Lada.kz
Общественным транспортом с января по декабрь 2017 года воспользовались 88 774 800 пассажиров.
Пассажирооборот составил 4698,3 миллиона пассажиро-километров (пкм), что на 8,7% больше, чем в 2016 году.
С января по декабрь 2017 года грузовой транспорт в области перевез 237 933 900 тонн грузов. Грузооборот составил 8496,6 миллиона тонно-километров (ткм). Это на 4,7% больше, чем в 2016 году. Что такое пассажирооборот?
- Это показатель отражения объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах. Исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок по каждому виду транспорта.Что такое грузооборот?
- Это экономический показатель работы транспорта (показатель объёма перевозок грузов), равный произведению массы перевозимого за определённое время груза на расстояние перевозки.Следить
за движением автобусов, курсирующих по маршрутам №№5, 4М, 2, 4 и 3, можно онлайн.