В Актау следить за движением курсирующих по пяти маршрутам автобусов можно онлайн

отследить движение автобусов;
подобрать маршрут перемещения из одной точки в другую;
узнать, какие маршруты проходят через выбранную остановку.
- На маршрутах №№ 5,4М,2,4 и 3 установлены GPS-системы. В случае, если жители Актау не обнаружат один из этих маршрутов на карте в программе, то необходимо позвонить диспетчеру перевозчика. Зачастую, к сожалению, диспетчеры забывают отметить автобусы в системе, - рассказал Марат Абишаев, руководитель компании «KazInterSoft», разработчика приложения.
Со слов Марата Абишаева, от жителей часто поступают запросы о внесении в систему Infobus областных маршрутов.
- Это поспособствовало бы рациональному планированию времени пассажиров. Но, к сожалению, это зависит не только от нас. Сотрудники областного акимата решают, какие маршруты подключать, - отметил Марат Абишаев.
Номера телефонов диспетчеров:
ИП Ахметнабиев:
Маршруты №5 и 4М
Диспетчер: 8 701 839 44 59.
ТОО «Жолаушы Актау»:
Маршруты №2 и 4
Диспетчер: 8 701 664 72 37.
ТОО «Айна»:
Маршрут №3
Диспетчер: 33-01-56
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог: 33-65-43
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Актау с 2015 года составляет 50 тенге.
Городские власти рассматривают возможность повышения в 2018 году тарифа до 70 тенге.
Подборку изменений тарифов на проезд и обещания по улучшению работы общественного транспорта Актау можно посмотреть здесь.