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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 1191

В Актау следить за движением курсирующих по пяти маршрутам автобусов можно онлайн

На автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 5,4М,2,4 и 3, установлены GPS-системы. Отслеживать движение общественного транспорта можно через приложение Infobus.

Фото из архива Lada.kz
Пользователи приложения могут:

В Актау следить за движением курсирующих по пяти маршрутам автобусов можно онлайн


отследить движение автобусов;

В Актау следить за движением курсирующих по пяти маршрутам автобусов можно онлайн


подобрать маршрут перемещения из одной точки в другую;

В Актау следить за движением курсирующих по пяти маршрутам автобусов можно онлайн


узнать, какие маршруты проходят через выбранную остановку.

- На маршрутах №№ 5,4М,2,4 и 3 установлены GPS-системы. В случае, если жители Актау не обнаружат один из этих маршрутов на карте в программе, то необходимо позвонить диспетчеру перевозчика. Зачастую, к сожалению, диспетчеры забывают отметить автобусы в системе, - рассказал Марат Абишаев, руководитель компании «KazInterSoft», разработчика приложения.

Со слов Марата Абишаева, от жителей часто поступают запросы о внесении в систему Infobus областных маршрутов.

- Это поспособствовало бы рациональному планированию времени пассажиров. Но, к сожалению, это зависит не только от нас. Сотрудники областного акимата решают, какие маршруты подключать, - отметил Марат Абишаев.

Номера телефонов диспетчеров:

ИП Ахметнабиев:
Маршруты №5 и 4М
Диспетчер: 8 701 839 44 59.

ТОО «Жолаушы Актау»:
Маршруты №2 и 4
Диспетчер: 8 701 664 72 37.

ТОО «Айна»:
Маршрут №3
Диспетчер: 33-01-56

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог: 33-65-43

Скачать приложение Infobus

В Актау следить за движением курсирующих по пяти маршрутам автобусов можно онлайн В Актау следить за движением курсирующих по пяти маршрутам автобусов можно онлайн


Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Актау с 2015 года составляет 50 тенге.

Городские власти рассматривают возможность повышения в 2018 году тарифа до 70 тенге.

Подборку изменений тарифов на проезд и обещания по улучшению работы общественного транспорта Актау можно посмотреть здесь.


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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Lesnik
 botden (Посетители) Сегодня, 20:46
Приложение уже как несколько месяцев работает.Надо обязать все маршруты установить GPS-системы
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЁмоЁ
  • botden
  • zhanino
  • mr12
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:56
Лучше смените эти убогие трахомы на новые автобусы. Вы там совсем безбашенные, что-ли, əкіматчики?
 
 

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