АО «Мангистаумунайгаз» вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков Казахстана

Занимается разработкой месторождения Тенгиз, 50% акций принадлежит компании «Шеврон», 25% - «Эксонмобил», 20% - «КазМунайГаз», 5% - «ЛукАрко». Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 миллиарда тонн (25,5 млрд баррелей) и 200 миллионов тонн (1,6 млрд баррелей) в Королевском месторождении. Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 миллионов до 1,37 миллиарда тонн (7,1 – 10,9 млрд баррелей).

Консорциум нефтегазодобывающих компаний, разрабатывающих одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире, – Карачаганак. 29,25% доли консорциума принадлежит «Royal Dutch Shell plc» (Нидерланды, Великобритания), 29,25% - «Eni» (Италия), 18% - «Шеврон» (США), 13,5% - «Лукойл» (Россия), 10% - «КазМунайГаз» (Казахстан). Через трубопровод Карачаганак - Атырау казахстанский газ экспортируется в Западную Европу.

АО «Мангистаумунайгаз» разрабатывает 15 месторождений нефти и газа. Основными промышленными объектами разработки являются месторождения Каламкас и Жетыбай. В 2017 году компания добыла 6,3 миллиона тонн нефти, 99% акций предприятия принадлежат Mangistau Investments B.V. (Нидерланды).



Занимается производством хромового сырья и ферросплавов. В компанию входят структурные подразделения в Актюбинской, Павлодарской и Карагандинской областях. Является активом ERG.

Нефтегазовая компания. Занимается разработкой месторождений Жанажол, Кенкияк-подсолевой и Северная Трува, Кенкияк-надсолевой, а также проводит работы на Прикаспийской впадине, относящейся к Актюбинской области.

Компания занимается добычей и обработкой руд меди, драгметаллов и свинца. Компания была основана в 1997 году путем слияния активов трех основных производителей цветных металлов Восточного Казахстана: Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, Лениногорского полиметаллического комбината и Зыряновского свинцового комбината.

Дочерняя компания «Разведки Добычи КазМунайГаз». Занимается разработкой месторождений Узень, Тенге и Карамандыбас.

Нефтедобывающая компания. Участвует в Карачаганакском проекте.

Филиал международной табачной компании Japan Tobacco International. Фабрика находится в Алматинской области. По данным исследований зарубежных аналитиков, компания занимает 40% рынка Казахстана

Филиал международной табачной компании Philip Morris International. Фабрика находится в Алматы. По данным исследований зарубежных аналитиков, компания занимает 29% рынка Казахстана

Нефтедобывающая компания. Дочерняя компания «Разведки Добычи КазМунайГаз». На балансе АО «Эмбамунайгаз» числится 41 нефтегазовое месторождение, из них в разработке находятся 33 месторождения.

Нефтедобывающая компания. Дочерняя компания «Разведки Добычи КазМунайГаз». Разрабатывает месторождения Акшабулак, Нуралы, Аксай.



Нефтегазовая компания. Работает на месторождении Карачаганак

Коммерческий банк. Холдинговая группа «Алмэкс», владеет 63,73% акций банка, «Центральный депозитарий ценных бумаг» – 14,60%, «Единый накопительный пенсионный фонд» – 5,64%. За три квартала 2017 года фининститут получил прибыль в размере 135,3 млрд тенге. В 2017 году банк приобрел 96,81% простых акций «Казкоммерцбанка».

Казахстанско-китайское совместное предприятие, разрабатывающее месторождения углеводородного сырья в Актюбинской области. Участниками компании на паритетной основе являются национальная компания «КазМунайГаз» и Caspian Investments Resources Ltd (Sinopec)

Филиал нефтегазовой компании Chevron Corporation (США). Занимается разработкой месторождений Тенгиз и Карачаганак

Казахстанская нефтедобывающая компания, осуществляет разработку месторождения Каражанбас, расположенное на полуострове Бузачи в Мангистауской области. К основным видам деятельности относятся добыча, первичная переработка и реализация нефти, преимущественно на экспорт.

Телекоммуникационная компания Казахстана. Предоставляет услуги телефонии (в том числе ISDN), сетей передачи данных, широкополосного интернет-доступа, IPTV, хостинга, SIP-телефонии, видео-совещаний, телеграфа, интеллектуальной связи. Дочерние компании - «Алтел», KT Cloud Lab, «Востоктелеком», «Сигнум», «НУРСАТ» (80%), Info-Net Wireless, KT IES, Online.kg, Digital TV. 45,90% акций компании принадлежат фонду «Самрук-Казына», 22,02% - Sobrio Limited (ОАЭ), «Центральный депозитарий ценных бумаг» - 8,25%.

Коммерческий банк. 69,91% акций банка принадлежит Народному банку, а 23,11% - холдинговой группе «Алмэкс». За три квартала 2017 года фининститут получил убыток в размере почти 375,9 млрд тенге. В 2017 году 96,81% простых акций банка приобрел Народный банк. До этого контрольным пакетом обладал Кенес Ракишев.

Компания занимается строительство объектов нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе.

Учредителями данного юридического лица являются компании «ЕРС Холдингз» (Казахстан) и Сайпем (Италия).