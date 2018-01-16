АО «Мангистаумунайгаз» вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков Казахстана

В список самых крупных, по данным портала, налогоплательщиков вошли
50 компаний. Lada.kz приводит 20-ку крупнейших налогоплательщиков республики по версии lsm.kz:
На первом месте находится нефтедобывающая компания «Тенгизшевройл», которая перечислила в государственный бюджет 1,1 триллиона тенге. О компании:
Занимается разработкой месторождения Тенгиз, 50% акций принадлежит компании «Шеврон», 25% - «Эксонмобил», 20% - «КазМунайГаз», 5% - «ЛукАрко». Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 миллиарда тонн (25,5 млрд баррелей) и 200 миллионов тонн (1,6 млрд баррелей) в Королевском месторождении. Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 миллионов до 1,37 миллиарда тонн (7,1 – 10,9 млрд баррелей).
На втором месте - «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». Компания пополнила бюджет на 231,9 миллиарда тенге. О компании:
Консорциум нефтегазодобывающих компаний, разрабатывающих одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире, – Карачаганак. 29,25% доли консорциума принадлежит «Royal Dutch Shell plc» (Нидерланды, Великобритания), 29,25% - «Eni» (Италия), 18% - «Шеврон» (США), 13,5% - «Лукойл» (Россия), 10% - «КазМунайГаз» (Казахстан). Через трубопровод Карачаганак - Атырау казахстанский газ экспортируется в Западную Европу.
Тройку лидеров замыкает АО «Мангистаумунайгаз». Компания пополнила казну на 188 миллиардов тенге. О компании:
АО «Мангистаумунайгаз» разрабатывает 15 месторождений нефти и газа. Основными промышленными объектами разработки являются месторождения Каламкас и Жетыбай. В 2017 году компания добыла 6,3 миллиона тонн нефти, 99% акций предприятия принадлежат Mangistau Investments B.V. (Нидерланды).«Транснациональная компания «Казхром»
занимает четвертое место. Компания перечислила в бюджет 98,4 миллиарда тенге.О компании:
Занимается производством хромового сырья и ферросплавов. В компанию входят структурные подразделения в Актюбинской, Павлодарской и Карагандинской областях. Является активом ERG.
На пятом месте - «СНПС – Актобемунайгаз». Компания выплатила 90,4 миллиарда тенге налогов. О компании:
Нефтегазовая компания. Занимается разработкой месторождений Жанажол, Кенкияк-подсолевой и Северная Трува, Кенкияк-надсолевой, а также проводит работы на Прикаспийской впадине, относящейся к Актюбинской области.
На шестом месте расположилось ТОО «Казцинк», которое отчислило в бюджет 88,4 миллиарда тенге в качестве налогов.О компании:
Компания занимается добычей и обработкой руд меди, драгметаллов и свинца. Компания была основана в 1997 году путем слияния активов трех основных производителей цветных металлов Восточного Казахстана: Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, Лениногорского полиметаллического комбината и Зыряновского свинцового комбината.
Седьмое место занимает АО «Озенмунайгаз», которое заплатило в бюджет 76,2 миллиарда тенге.О компании:
Дочерняя компания «Разведки Добычи КазМунайГаз». Занимается разработкой месторождений Узень, Тенге и Карамандыбас.
На восьмом месте - Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед», перечисливший в бюджет 69,5 миллиарда тенге.О компании:
Нефтедобывающая компания. Участвует в Карачаганакском проекте.
«Джей Ти Ай Казахстан» занимает девятую строчку. Компания перечислила в бюджет 68,7 миллиарда тенге.О компании:
Филиал международной табачной компании Japan Tobacco International. Фабрика находится в Алматинской области. По данным исследований зарубежных аналитиков, компания занимает 40% рынка Казахстана
Компания «Филип Моррис Казахстан» перечислила в бюджет 67,4 миллиарда тенге. О компании:
Филиал международной табачной компании Philip Morris International. Фабрика находится в Алматы. По данным исследований зарубежных аналитиков, компания занимает 29% рынка Казахстана
На 11 месте - компания «Эмбамунайгаз», которая перечислила в бюджет 66,3 миллиарда тенге.О компании:
Нефтедобывающая компания. Дочерняя компания «Разведки Добычи КазМунайГаз». На балансе АО «Эмбамунайгаз» числится 41 нефтегазовое месторождение, из них в разработке находятся 33 месторождения.
«Совместное предприятие «Казгермунай» занимает 12 место. Компания перечислила в бюджет 63,4 миллиарда тенге.О компании:
Нефтедобывающая компания. Дочерняя компания «Разведки Добычи КазМунайГаз». Разрабатывает месторождения Акшабулак, Нуралы, Аксай.
Компания «Аджип Карачаганак Б.В» перечислила в бюджет 59,7 миллиарда тенге.О компании:
Нефтегазовая компания. Работает на месторождении Карачаганак
АО «Народный сберегательный банк Казахстана» перечислило в качестве налогов 51,5 миллиарда тенге. О компании:
Коммерческий банк. Холдинговая группа «Алмэкс», владеет 63,73% акций банка, «Центральный депозитарий ценных бумаг» – 14,60%, «Единый накопительный пенсионный фонд» – 5,64%. За три квартала 2017 года фининститут получил прибыль в размере 135,3 млрд тенге. В 2017 году банк приобрел 96,81% простых акций «Казкоммерцбанка».
Компания «Казахойл Актобе» перечислила в бюджет 43,1 миллиарда тенге.О компании:
Казахстанско-китайское совместное предприятие, разрабатывающее месторождения углеводородного сырья в Актюбинской области. Участниками компании на паритетной основе являются национальная компания «КазМунайГаз» и Caspian Investments Resources Ltd (Sinopec)
На 16 месте списка - «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани», которая перечислила в бюджет 42,1 миллиарда тенге.
О компании:
Филиал нефтегазовой компании Chevron Corporation (США). Занимается разработкой месторождений Тенгиз и Карачаганак
На 17 месте - АО «Каражанбасмунай». Компания выплатила в качестве налогов 39,7 миллиарда тенге.О компании:
Казахстанская нефтедобывающая компания, осуществляет разработку месторождения Каражанбас, расположенное на полуострове Бузачи в Мангистауской области. К основным видам деятельности относятся добыча, первичная переработка и реализация нефти, преимущественно на экспорт.
АО «Казахтелеком» занимает 18 строчку списка. Общество перечислило в государственный бюджет 39,5 миллиарда тенге налогов.
О компании:
Телекоммуникационная компания Казахстана. Предоставляет услуги телефонии (в том числе ISDN), сетей передачи данных, широкополосного интернет-доступа, IPTV, хостинга, SIP-телефонии, видео-совещаний, телеграфа, интеллектуальной связи. Дочерние компании - «Алтел», KT Cloud Lab, «Востоктелеком», «Сигнум», «НУРСАТ» (80%), Info-Net Wireless, KT IES, Online.kg, Digital TV. 45,90% акций компании принадлежат фонду «Самрук-Казына», 22,02% - Sobrio Limited (ОАЭ), «Центральный депозитарий ценных бумаг» - 8,25%.
На 19 месте - АО «Казкоммерцбанк». Компания перечислила в бюджет 39,3 миллиарда тенге в качестве налогов.О компании:
Коммерческий банк. 69,91% акций банка принадлежит Народному банку, а 23,11% - холдинговой группе «Алмэкс». За три квартала 2017 года фининститут получил убыток в размере почти 375,9 млрд тенге. В 2017 году 96,81% простых акций банка приобрел Народный банк. До этого контрольным пакетом обладал Кенес Ракишев.
Замыкает 20-ку крупнейших налогоплательщиков компания «ЕР САЙ Каспиан Контрактор», перечислившая в качестве налогов 36,3 миллиарда тенге.О компании:
Компания занимается строительство объектов нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе.
Учредителями данного юридического лица являются компании «ЕРС Холдингз» (Казахстан) и Сайпем (Италия).