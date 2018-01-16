«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 17 Января
-5...-6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.89 KZT
  • €1 = 400.91 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:42

Просмотров: 1010

АО «Мангистаумунайгаз» вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков Казахстана

В 2017 году компания пополнила бюджет на 188 миллиардов тенге. Об этом сообщает сайт lsm.kz.

Фото из архива Lada.kz
В список самых крупных, по данным портала, налогоплательщиков вошли 50 компаний.

Lada.kz приводит 20-ку крупнейших налогоплательщиков республики по версии lsm.kz:

На первом месте находится нефтедобывающая компания «Тенгизшевройл», которая перечислила в государственный бюджет 1,1 триллиона тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


На втором месте - «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». Компания пополнила бюджет на 231,9 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


Тройку лидеров замыкает АО «Мангистаумунайгаз». Компания пополнила казну на 188 миллиардов тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


«Транснациональная компания «Казхром» занимает четвертое место. Компания перечислила в бюджет 98,4 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


На пятом месте - «СНПС – Актобемунайгаз». Компания выплатила 90,4 миллиарда тенге налогов.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


На шестом месте расположилось ТОО «Казцинк», которое отчислило в бюджет 88,4 миллиарда тенге в качестве налогов.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


Седьмое место занимает АО «Озенмунайгаз», которое заплатило в бюджет 76,2 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


На восьмом месте - Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед», перечисливший в бюджет 69,5 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


«Джей Ти Ай Казахстан» занимает девятую строчку. Компания перечислила в бюджет 68,7 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


Компания «Филип Моррис Казахстан» перечислила в бюджет 67,4 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


На 11 месте - компания «Эмбамунайгаз», которая перечислила в бюджет 66,3 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


«Совместное предприятие «Казгермунай» занимает 12 место. Компания перечислила в бюджет 63,4 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


Компания «Аджип Карачаганак Б.В» перечислила в бюджет 59,7 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


АО «Народный сберегательный банк Казахстана» перечислило в качестве налогов 51,5 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


Компания «Казахойл Актобе» перечислила в бюджет 43,1 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


На 16 месте списка - «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани», которая перечислила в бюджет 42,1 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


На 17 месте - АО «Каражанбасмунай». Компания выплатила в качестве налогов 39,7 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


АО «Казахтелеком» занимает 18 строчку списка. Общество перечислило в государственный бюджет 39,5 миллиарда тенге налогов.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


На 19 месте - АО «Казкоммерцбанк». Компания перечислила в бюджет 39,3 миллиарда тенге в качестве налогов.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


Замыкает 20-ку крупнейших налогоплательщиков компания «ЕР САЙ Каспиан Контрактор», перечислившая в качестве налогов 36,3 миллиарда тенге.

О компании:

 Показать / Скрыть текст


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Бендэр (Посетители) Сегодня, 00:17
Цитата: spacey
Экономика Казахстана в глубокой жопе на самом деле

Вот и влетели на 22 миллиарда $.. money
Не чего было молдован кидать с арендой!...

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Raiders
  • Бендэр
 spacey (Посетители) Вчера, 23:26
К чему эти показатели. Люди нашего региона от них лучше жить не станут.
Остались считанные часы, когда Назарбаев встретится с Трампом, целуя его в задницу, чтобы разморозили счета Национального фонда Казахстана, размещенные в Bank of New York Mellon. Речь идет о 22 миллиардах долларов - очередная афера Казахстана.
Согласно одной из версий, на что пойдёт Назарбаев ради разморозки счетов и дальнейшей дружбы с США - возможность создания базы ВМС США в каспийском порту Актау. И он ВОЗМОЖНО пойдёт на это. Экономика Казахстана в глубокой жопе на самом деле
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика