В Мангистауской области в местности Отпан пройдет соколиная охота

- Пропагандой древней традиции наших предков мы занимаемся последние пять лет. Но это были показательные выступления беркутчи, которые мы организовывали для учащихся школ Мангистауского района. Те, кто приедет на мероприятие 20 января как зритель, сможет не только увидеть яркое действо, но и услышать все, что будет происходить во время охоты. Для этого по всему периметру будут установлены динамики, - рассказали сотрудники комплекса.
Охота пройдет 20 января в Долине замков Айракты, в 185 км к северо-востоку от областного центра. Предполагаемое время старта охоты – 10:00 часов.
Как сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, охота на лис, корсаков и зайцев разрешена в регионе с 1 ноября по 15 февраля. В области зарегистрировано пять соколов и 12 собак породы тазы. Число охотников составляет 2 817 человек.
По информации сайта sarbaz.kz, ловчих птиц для охоты наши предки использовали еще в эпоху бронзового века. Популярна была соколиная охота в Индии, Иране, Китае, Монголии, Корее, в Киевской Руси, Московском царстве. В Европу соколиная охота пришла в ходе великого переселения народов, начало которому положили гунны, а на Руси княжеская забава появилась вследствие соседства с кочевыми хазарами. В средние века польские короли приглашали к себе на службу сокольничих из Крыма. Таким образом, охота с ловчими птицами – достояние культуры кочевников, культуры Великой степи.
По преданию однажды Чингисхан собрал своих советников и спросил у них, что является высшим наслаждением для человека. Большинство его советников назвали охоту с ловчими птицами.
Особенно любили охоту с соколами самаркандский ученый-астроном Улугбек, казахский кюйши Таттимбет, певец и борец Иманжусуп, философ Шакарим. Абай посвятил охоте с беркутами по первому снегу стихотворение «Кансонар». Кансонаром называется охота с ловчими птицами, проводимая в начале зимы после первого выпавшего снегу, либо охота в середине зимы во время большого снегопада, когда сугробы особенно глубоки. В целом же охота с ловчими птицами носит названия кусбегилик, саят, салбурын. Салбурын обозначает организованную массовую, масштабную охоту, когда с беркутами в степь выезжает не один охотник, а многочисленное количество участников, зачастую с использованием охотничьих собак.