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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:16

Просмотров: 1173

В Актау умерла учитель Ираида Дробященко

Ираида Дробященко находилась под патронажем своих бывших учеников и волонтеров.

Фото Instagram
Ухаживать за пожилой женщиной, по словам ее бывшей ученицы Дианы Ботаевой, два раза в день приходила няня. Также ее посещали волонтеры и внучка, чтобы она не находилась в одиночестве. Услуги сиделки оплачивали ученики Ираиды Дробященко.

- Последние дни Ираиде Ивановне было плохо, ей несколько раз вызывали скорую помощь. Она отказывалась есть и пить. Сегодня утром мне сообщили, что она скончалась, - рассказала Диана Ботаева.


Перед Новым годом Ираиде Ивановне закупили продукты, закончили ремонт на кухне. 19 марта ей бы исполнилось 85 лет.

Похороны состоятся в среду, 24 января, в 11:00. Сбор возле морга в 26 микрорайоне.

Напомним, фото пожилой женщины, потерявшей память, в социальной сети Instagram опубликовала жительница Актау Акмарал. Пользователи сети узнали в женщине бывшую учительницу по химии Ираиду Дробященко. Навестив педагога, которая, как оказалось, живет в ужасных условиях, бывшие ученики и неравнодушные горожане сделали в квартире женщины ремонт и взяли ее под патронаж.


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