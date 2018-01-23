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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:52

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В Мангистау рассматривают вопрос объединения областных больниц с инфекционными

Решить вопрос обещают в феврале. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций Мангистауской области сообщил Руслан Сакеев, заместитель акима региона.

Детская областная больница. Фото из архива Lada.kz
Объединение Мангистауской областной и детской областных больниц с соответствующими отделениями инфекционной больницы, по мнению властей, поможет сократить число жалоб в адрес медицинских учреждений.

- Когда встал вопрос об отсутствии условий в инфекционной больнице, я лично выезжал туда по поручению акима области. Мы создали рабочую группу для того, чтобы решить проблему. Когда мы вопрос изучили, то выяснили, что есть вина управления здравоохранения и акимата области, которые несвоевременно отреагировали. Сейчас принято решение об объединении детской инфекционной больницы с детской областной больницей, а взрослой инфекционной - со взрослой областной. Таким образом, если ребенок заболел инфекцией, но ему нужны еще какие-то врачи, детская областная больница может сразу привлечь квалифицированных врачей, и может оказать дополнительную помощь. Это и оперативное решение, и сокращение бюджетных средств, и положительный результат для больных, - сказал Руслан Сакеев.

Соответствующее постановление об объединении медицинских учреждений, по словам заместителя акима области, находится на согласовании. В начале февраля этот вопрос должен решиться.

- Есть уже постановление о слиянии больниц, тем самым полузагруженную детскую областную больницу мы загрузим и, соответственно, инфекционную разгрузим. И везде будет баланс. А то на полу лежали люди, коек не хватало. Конечно, так не должно быть, - сказал Руслан Сакеев.

Мангистауская областная и детская областная больницы являются государственными коммунальными предприятиями на праве хозяйственного ведения. Объединившись с ними, инфекционные больницы смогут оказывать платные услуги.

- Согласно перспективному плану развития здравоохранения, который разрабатывается Министерством здравоохранения и управлением здравоохранения, монопрофильные организации должны перейти в многопрофильные стационары. В результате реорганизации и объединения объектов будут создаваться многопрофильные больницы. Путем реорганизации будем решать проблемы, в том числе инфекционной больницы. Раньше она не имела права на оказание платных услуг. При изменении статуса эта проблема будет решена, - сказала Клара Оралбаева, заместитель руководителя управления здравоохранения.

Напомним, в декабре прошлого года жительница Актау пожаловалась на условия в детской инфекционной больнице. По словам женщины, мамы с детьми спали на полу.


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