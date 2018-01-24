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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 524

У мангистауских автовладельцев появилась возможность выбрать комбинацию букв и цифр для госномера

У жителей Мангистау появилась возможность выбрать желаемые цифры и буквы для государственного номера на свой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
С 15 января такую услугу запустила госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с Министерством внутренних дел.

- Мангистауские водители без особых проблем могут забронировать и купить госномер с цифрами и буквами, которые им понравятся. Разработан функционал, чтобы любой гражданин мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр или букв, и стать счастливым обладателем желаемых номерных знаков на платной основе. Для этого им необходимо обратиться в автоЦОН и оформить заявку. После чего оплатить госпошлину. К примеру, номерные знаки ряда 010, 020, 030, 077, 707 и тому подобные обойдутся автолюбителям в 137 085 тенге, а такие же номера вместе с симметричными буквенными знаками в 274 170 тенге, - рассказали в ведомстве.

У мангистауских автовладельцев появилась возможность выбрать комбинацию букв и цифр для госномера


В 2017 году в Мангистауской области автовладельцы приобрели более 50 номеров повышенного спроса на сумму порядка 19 миллионов тенге.

- Если же в наличии в спецЦОНе не окажется желаемых номерных знаков, автовладельцы могут заказать их. По истечении определенного времени изготовленные номерные знаки направляются в спецЦОН для последующей выдачи их счастливому обладателю, - отметили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.


Фото предоставлено пресс-службой ГК «Правительство для граждан» МО


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Комментарии ( 3 )

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БСК22 (Посетители) Сегодня, 12:46
Что-то мужик на фото ерунду какую-ту купил.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 12:33
Вот так да мой госномер с которым езжу бог знает сколько стоит 137 085 обалдеть,да я оказывается не простой,а из этих. podmig
 
 

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