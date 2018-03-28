Запасной выход: Lada.kz искала пути эвакуации в кинотеатрах Актау

План эвакуации, как рассказал Евгений Третьяченко, должен быть размещен на каждом этаже торгового центра.
- Эвакуационный путь должен быть обозначен указателями;
- Сотрудники должны проходить инструктаж по технике безопасности один раз в квартал;
- Помещения должны быть оснащены системой обнаружения задымления, системой оповещения о пожаре, световой индикацией эвакуационных выходов, системой дымоудаления и автоматического пожаротушения;
- Многоэтажные торговые центры с лифтовыми шахтами следует оборудовать устройствами, ограничивающими работу лифтов при пожаре;
- Важно обратить внимание на оборудование вентиляции помещений, установку противопожарных дверей, отделяющих торговые залы от эвакуационных путей.
В кинотеатрах, как рассказал Евгений Третьяченко, должно быть не менее двух аварийных выходов.
- Это должно быть учтено при строительстве развлекательных центров. Выходы не должны ничем загораживаться. Эвакуационные выходы обычно закрыты, но во время чрезвычайной ситуации они должны открываться автоматически. В кинотеатрах должны быть установлены аварийное освещение и световые индикаторы. Стрелки, указатели выходов в нормальном режиме горят всегда, при пожаре они должны моргать, - рассказал Евгений Третьяченко.
Жители Актау рассылают в социальных сетях предложение о бойкоте торговых центров 31 марта. Горожанам предлагают отказаться от посещения заведений.
Рассылка приобрела массовый характер и распространяется не только на территории Казахстана, но и России.
Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, который унес по официальным данным на сегодняшний день жизни 64 человек, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству внутренних дел и противопожарным службам совместно с акимами провести проверки всех торговых центров и принять необходимые меры.
В Мангистауской области пожарную безопасность объектов массового скопления людей проверяют ежегодно.
В первом полугодии 2018 года в Мангистау планируют проверить пожарную безопасность 550 объектов. В список вошли предприятия торговли, образовательные учреждения, автозаправочные станции, базы отдыха, месторождения, морской порт Актау, аэропорт, производственные базы и предприятия разных форм собственности. Перечень объектов размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.
Материал подготовили Тимур Ниталиев, Лиана Рязанцева и Рашид Исмагилов.