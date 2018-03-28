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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 06:37

Просмотров: 2596

Запасной выход: Lada.kz искала пути эвакуации в кинотеатрах Актау

Корреспонденты Lada.kz проверили четыре кинотеатра в Актау на наличие и доступность аварийных выходов. Об общих мерах пожарной безопасности для торговых центров рассказал Евгений Третьяченко, независимый эксперт по пожарной безопасности.

Фото Рашида Исмагилова
О результатах эксперимента вы узнаете из видео.



План эвакуации, как рассказал Евгений Третьяченко, должен быть размещен на каждом этаже торгового центра.

- Эвакуационный путь должен быть обозначен указателями;
- Сотрудники должны проходить инструктаж по технике безопасности один раз в квартал;
- Помещения должны быть оснащены системой обнаружения задымления, системой оповещения о пожаре, световой индикацией эвакуационных выходов, системой дымоудаления и автоматического пожаротушения;
- Многоэтажные торговые центры с лифтовыми шахтами следует оборудовать устройствами, ограничивающими работу лифтов при пожаре;
- Важно обратить внимание на оборудование вентиляции помещений, установку противопожарных дверей, отделяющих торговые залы от эвакуационных путей.

В кинотеатрах, как рассказал Евгений Третьяченко, должно быть не менее двух аварийных выходов.

- Это должно быть учтено при строительстве развлекательных центров. Выходы не должны ничем загораживаться. Эвакуационные выходы обычно закрыты, но во время чрезвычайной ситуации они должны открываться автоматически. В кинотеатрах должны быть установлены аварийное освещение и световые индикаторы. Стрелки, указатели выходов в нормальном режиме горят всегда, при пожаре они должны моргать, - рассказал Евгений Третьяченко.

Жители Актау рассылают в социальных сетях предложение о бойкоте торговых центров 31 марта. Горожанам предлагают отказаться от посещения заведений.

Запасной выход: Lada.kz искала пути эвакуации в кинотеатрах Актау


Рассылка приобрела массовый характер и распространяется не только на территории Казахстана, но и России.

Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, который унес по официальным данным на сегодняшний день жизни 64 человек, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству внутренних дел и противопожарным службам совместно с акимами провести проверки всех торговых центров и принять необходимые меры.

В Мангистауской области пожарную безопасность объектов массового скопления людей проверяют ежегодно.

В первом полугодии 2018 года в Мангистау планируют проверить пожарную безопасность 550 объектов. В список вошли предприятия торговли, образовательные учреждения, автозаправочные станции, базы отдыха, месторождения, морской порт Актау, аэропорт, производственные базы и предприятия разных форм собственности. Перечень объектов размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.

Материал подготовили Тимур Ниталиев, Лиана Рязанцева и Рашид Исмагилов.


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Комментарии ( 9 )

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Isco (Посетители) Сегодня, 11:51
Цитата: Jack
Я писал исключительно о этой странной акции "не пойдем в ТЦ в субботу".


Я лично не хожу вообще, или хожу крайне редко. Чего всем и советую! Не в качестве бойкота, а дабы не нарваться на отвратительного качества товары и услуги - лучше в ТЦ, РЦ и подобное в нашем городе не ходить вообще.

Но каждый сам выбирает что и как ему делать.
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 11:46
Цитата: Isco
Проверка всех субъектов частного предпринимательства должна быть ЕЖЕДНЕВНОЙ

Да ктож спорит. Это крайне важно. И чтобы действительно проверяли работоспособность а не деньги просто собирали. Я писал исключительно о этой странной акции "не пойдем в ТЦ в субботу". А в воскресенье? Все будет по другому? А почему только в ТЦ, а давайте просто на улице стоять и никуда не заходить.
 
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  • кукла
 Disco (Посетители) Сегодня, 11:41
Пожа́рный — работник подразделения профессиональной пожарной охраны или доброволец, действующий в составе общественного объединения пожарной охраны.

Слово пожарник вплоть до конца XIX века обозначало не тушителя пожара, а погорельца, человека, чье имущество пострадало от огня. Назвать пожарного пожарником значило превратить его из спасателя в жертву или, еще хуже, – в поджигателя. umnik

И ни когда не называйте пожарного пожарником можно в лучшем случае на мат нарваться , в худшем без зубов остаться. crazy

Танцуют все...
 
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  • Jack
 Isco (Посетители) Сегодня, 11:38
Jack,

В школах и детских садах всё более сносно.

Проблема в так называемом бизнесе! Нас буквально заставляют потреблять некачественные продукты, рисковать своей жизнью, жизнью детей и т.д.

Проверка всех субъектов частного предпринимательства должна быть ЕЖЕДНЕВНОЙ.

ТЦ Астана, ТРК Актау, отвратительная гостиница на скалах, Махито, ещё несколько заведеней, сейчас уже не помню их названий - это те места, где нарушения ТБ идёт само собой, из-за расположения этих мест и материалов из которых эти убожества "возведены". Закрывать, сносить.

Молчу уже про детские сады, "переоборудованые" под бухальни, при чём пьют там прямо при детях, что тоже опасно, даже не представляете как.

Все детские сады должны быть возвращены полностью на баланс города! Какие бары, рестораны? В садах мест не хватает! Лично мне абсолютно плевать что будет с коммерсантами, которые и так уже довольно-таки неплохо отхапали за счёт неуплат, недоделок и данных взяток. Пусть идут на завод крутить болты.

Государство слишком распустило хапуг, спекулянтов и их прихвостней. Это отражается на всех и очень негативно.
 
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  • Tatyana01
 Тина (Посетители) Сегодня, 11:26
Цитата: Voodoo_qoldie
Не знаете- не пишите!!! Регулярно ТРЦ проверяются пожарниками. И проводят учения. Лада это публикует. Память включайте!

А раз каждый год проверяют, то где таблички к пожарным выходам?
Исходя их видео в статье, ничего не проверяют,или так проверяют просто!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
-2
  • Kito
  • zhanino
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  • leo529
  • Tatyana01
 Jack (Посетители) Сегодня, 11:09
Бойкот ТЦ. Решение проблемы ага. Ну давайте объявим бойкот своих многоэтажек и офисов, бойкот детсадов и школ. Или там все в порядке и только в ТЦ бардак? Людям голову надо включать а не бойкоты объявлять.
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 10:37
Самое главное здесь работа сигнализации и наличие систем автоматического пожаротушения. Интересно, почему в Вишне такой не было?
Наверное, дорого....
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 10:18
Voodoo_qoldie,
Пожарники или пожарные?
 
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  • Kirilka
 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 09:51
Не знаете- не пишите!!! Регулярно ТРЦ проверяются пожарниками. И проводят учения. Лада это публикует. Память включайте!

И ещё наши пожарники и экипированы отменно! И работать умеют! И службу несут отлично! Сколько в городе было пожаров- их работу видно!!!
 
-2
  • Zhanik
  • Kito
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  • botden
 Тина (Посетители) Сегодня, 09:05
пока трагедия не случилась,никто даже и не думал проверять ТРЦ, хотя каждый год обязаны это делать!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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