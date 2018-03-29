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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 606

В Актау объявили тендер на текущий ремонт монумента «Вечный огонь»

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 апреля 2018 года. Об этом рассказали в акимате Актау.

Фото из архива Lada.kz
На эти цели из бюджета планируют выделить 79 миллионов 607 тысяч 142 тенге.

Согласно технической спецификации, подрядчик должен будет демонтировать старую керамическую плитку и облицевать монумент «Вечный огонь» жидким травертином. Заменить мраморные напольные плиты на новые и подпорные стены вокруг монумента облицевать гранитом.

- Облицовочные материалы - жидкий травертин, напольный мрамор, керамическую плитку, гранитную плитку и брусчатку - поставщик обязан будет согласовать по цвету, размеру и декоративному виду. При производстве работ подрядчик будет нести полную ответственность за порядок и чистоту близлежащей территории, сохранность ремонтируемого объекта до сдачи. К тому же, подрядчик обязан будет оградить территорию сигнальной лентой. Строительный мусор он обязан вывозить немедленно, - рассказал Берик Изгалиев, руководитель актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно договору, подрядчик должен будет произвести работы за три месяца.

Мемориал «Вечный огонь» открыли 9 мая 1985 года. Прочитать об особенностях строительства памятника можно здесь.

В марте 2016 года водитель проехал через монумент. Очевидцы утверждали, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершил поступок на виду у сотрудников полиции.



На монументе пообещали установить камеры видеонаблюдения.

В 2014 году на видео попали действия молодых людей, которые кидали в огонь взрывную смесь.



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Комментарии ( 2 )

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  • Satuk
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:04
Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину лямиков дюжину
Новых и сладких теньгош! (с) boyan
 
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  • askar1905
 elek (Посетители) Сегодня, 18:42
Опять тендер на текущий ремонт - а где гарантия предыдущего ремонта? Как говорится - эта песня хороша, начинай сначала.
 
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  • askar1905
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:34
В позапрошлом году потратили на ремонт 70 миллионов тенге! Не дорогое удовольствие переделывать так часто?!
 
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Курито (Посетители) Сегодня, 18:16
Цитата: Vova 7292
т.е. на 9 мая на праздник День Победы Мемориал «Вечный огонь» обнесут забором....это праздник для горожан ?????

За недельку, по быстрому, сортирной плиткой облепят и готово.

Преимущество того, чтобы быть умным, состоит в том, что всегда можно притвориться дураком, в то время как обратное совершенно невозможно!
 
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  • Kito
 Vova 7292 (Посетители) Сегодня, 17:26
Вопрос актаускому городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства-
Согласно договору, подрядчик должен будет произвести работы за три месяца итоги 9 апреля 2018 года .... т.е. на 9 мая на праздник День Победы Мемориал «Вечный огонь» обнесут забором....это праздник для горожан ?????
 
-1
  • Kito
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  • elek
 askar1905 (Посетители) Сегодня, 16:18
Сколько можно его ремонтировать?
Каскор СМУ строил ордена получил
Прамо ремонтировал .
Каскор СМУ ремонтировал.
Суммы по ремонтам интересные были :-)
Особенно при старом курсе
Опять ремонт, плитка сыплется. Я там не хожу боюсь на голову упадет .
 
 

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