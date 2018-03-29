В Актау объявили тендер на текущий ремонт монумента «Вечный огонь»

Согласно технической спецификации, подрядчик должен будет демонтировать старую керамическую плитку и облицевать монумент «Вечный огонь» жидким травертином. Заменить мраморные напольные плиты на новые и подпорные стены вокруг монумента облицевать гранитом.
- Облицовочные материалы - жидкий травертин, напольный мрамор, керамическую плитку, гранитную плитку и брусчатку - поставщик обязан будет согласовать по цвету, размеру и декоративному виду. При производстве работ подрядчик будет нести полную ответственность за порядок и чистоту близлежащей территории, сохранность ремонтируемого объекта до сдачи. К тому же, подрядчик обязан будет оградить территорию сигнальной лентой. Строительный мусор он обязан вывозить немедленно, - рассказал Берик Изгалиев, руководитель актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Согласно договору, подрядчик должен будет произвести работы за три месяца.
Мемориал «Вечный огонь» открыли 9 мая 1985 года. Прочитать об особенностях строительства памятника можно здесь.
В марте 2016 года водитель проехал через монумент. Очевидцы утверждали, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершил поступок на виду у сотрудников полиции.
На монументе пообещали установить камеры видеонаблюдения.
В 2014 году на видео попали действия молодых людей, которые кидали в огонь взрывную смесь.