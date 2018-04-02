Исследование: В Мангистау зарегистрировано наименьшее число безработных казахстанцев

В Алматы не трудоустроены 49 500 жителей (+1,1% за год).
Самый резкий рост числа безработных показала Астана (+6,9%). В столице не трудоустроены 23 800 человек.
Показатели безработицы снизились в Костанайской области. За год число безработных снизилось на 5% и составило 24 500 человек.
Всего в Казахстане не трудоустроены 439 300 жителей (-0,4% за год). Уровень безработицы с начала 2017 года держался на уровне 4,9%.
Напомним, во II квартале 2017 года в Мангистауской области зарегистрировано 13 700 безработных.
За чертой бедности проживают более 21 тысячи жителей региона. По уровню бедности Мангистауская область заняла второе место в республике.