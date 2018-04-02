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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 447

Исследование: В Мангистау зарегистрировано наименьшее число безработных казахстанцев

Лидером по числу безработных стал Алматы. Об этом сообщает портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта inkazan.ru
В Мангистауской области по итогам IV квартала 2017 года, как сообщает Energyprom.kz, зарегистрировано 14 300 безработных (более 2% населения). Рост за год составил 1,4%.

В Алматы не трудоустроены 49 500 жителей (+1,1% за год).

Самый резкий рост числа безработных показала Астана (+6,9%). В столице не трудоустроены 23 800 человек.

Показатели безработицы снизились в Костанайской области. За год число безработных снизилось на 5% и составило 24 500 человек.

Всего в Казахстане не трудоустроены 439 300 жителей (-0,4% за год). Уровень безработицы с начала 2017 года держался на уровне 4,9%.

Исследование: В Мангистау зарегистрировано наименьшее число безработных казахстанцев


Напомним, во II квартале 2017 года в Мангистауской области зарегистрировано 13 700 безработных.

За чертой бедности проживают более 21 тысячи жителей региона. По уровню бедности Мангистауская область заняла второе место в республике.


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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
 kabeer (Посетители) Сегодня, 14:03
Остальные не знают где зарегистрироваться, а другие не хотят регистрироваться зная что нет пользы. Сейчас такое время, все дорожает а 100,150 тысяч мало, а зарплата у многих 50-70.....
 
 

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