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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:59

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В ДВД Мангистау напомнили правила безопасности при онлайн-покупках

О том, как жителям региона не попасться на удочку интернет-мошенникам, рассказали в пресс-службе ведомства.

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Мошенники, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, чаще всего размещают объявление о продаже с пометкой «срочно». При этом цена товара оказывается ниже среднерыночной.

- При сделке продавец обычно настаивает на предоплате, после чего обещает выслать товар. После перечисления средств связь с продавцом теряется. Не следует оформлять заказ или покупку, если продавец требует внесения предоплаты, даже частичной, - говорят в ДВД Мангистауской области.

Жителям Мангистау напомнили некоторые правила безопасности при совершении сделок в Интернете:

- перед заказом необходимо изучить информацию о поставщике и ознакомиться с отзывами покупателей;

- при просьбах переслать деньги в социальных сетях, поступающих от имени ваших знакомых и родственников, убедитесь, что к вам обращается именно тот человек;

- не сообщайте реквизиты банковской карты и не подключайте услугу «Мобильный банкинг» к чужому номеру мобильного телефона;

- не отвечайте на письма с просьбой указать ваши личные данные;

- не используйте простые пароли для защиты личных аккаунтов.

Ранее в сервисе «Яндекс.Деньги» рассказали о самых популярных онлайн-покупках жителей Мангистау.

Число онлайн-покупок, совершенных жителями Актау, как сообщает «Яндекс.Деньги», выросло за год в 3,3 раза. Средний чек увеличился с 6 840 тенге в 2016 году до 22 120 тенге в 2017 году.


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