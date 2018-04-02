В ДВД Мангистау напомнили правила безопасности при онлайн-покупках

- При сделке продавец обычно настаивает на предоплате, после чего обещает выслать товар. После перечисления средств связь с продавцом теряется. Не следует оформлять заказ или покупку, если продавец требует внесения предоплаты, даже частичной, - говорят в ДВД Мангистауской области.
Жителям Мангистау напомнили некоторые правила безопасности при совершении сделок в Интернете:
- перед заказом необходимо изучить информацию о поставщике и ознакомиться с отзывами покупателей;
- при просьбах переслать деньги в социальных сетях, поступающих от имени ваших знакомых и родственников, убедитесь, что к вам обращается именно тот человек;
- не сообщайте реквизиты банковской карты и не подключайте услугу «Мобильный банкинг» к чужому номеру мобильного телефона;
- не отвечайте на письма с просьбой указать ваши личные данные;
- не используйте простые пароли для защиты личных аккаунтов.
Ранее в сервисе «Яндекс.Деньги» рассказали о самых популярных онлайн-покупках жителей Мангистау.
Число онлайн-покупок, совершенных жителями Актау, как сообщает «Яндекс.Деньги», выросло за год в 3,3 раза. Средний чек увеличился с 6 840 тенге в 2016 году до 22 120 тенге в 2017 году.