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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 916

Пошел каспийский залом: Разделываем засоленную рыбу и готовим форшмак

Алексей Шеин, Сергей Чикчирный (отец) и Сергей Чикчирный (сын) продолжают серию видеосоветов.

Кадр видео
Сергей Чикчирный (отец) и Алексей Шеин делятся советами, как разделать засоленную рыбу и приготовить из нее форшмак.



- В новом видео мы пробуем засол спустя пять дней и готовим форшмак из этой селедки. Будет продолжение: балык из каспийского залома, - рассказал Алексей Шеин.

Посмотреть видео о засолке рыбы.

Напомним, каспийский залом - это разновидность сельди, и минимальный её вес составляет 600 гр. Рыба хищная и питается в основном мальками, килькой, малыми бычками и планктоном. Сезон каспийского залома в Мангистау приходится на период с 20 марта по апрель. В рыбных магазинах Актау каспийский залом уже лежит на прилавках. За килограмм малосоленой рыбы вам придётся отдать 2000 тенге, за свежую – 1000 тенге.

Наверное, многие замечали, что одна селедка вкусная, жирная, а другая – «худосочная». В зависимости от среды обитания колеблется и процент жирности сельди. Чем севернее рыба - тем она жирнее. В среднем процент жирности может варьироваться от 2 до 33%. Жирность каспийского залома доходит до 20%. Каспийский залом считается одной из самых вкусных видов сельди.


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Комментарии ( 1 )

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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 11:59
Красота рахмет мужики обрадовали..
 
 

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