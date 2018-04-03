Пошел каспийский залом: Разделываем засоленную рыбу и готовим форшмак

- В новом видео мы пробуем засол спустя пять дней и готовим форшмак из этой селедки. Будет продолжение: балык из каспийского залома, - рассказал Алексей Шеин.
Посмотреть видео о засолке рыбы.
Напомним, каспийский залом - это разновидность сельди, и минимальный её вес составляет 600 гр. Рыба хищная и питается в основном мальками, килькой, малыми бычками и планктоном. Сезон каспийского залома в Мангистау приходится на период с 20 марта по апрель. В рыбных магазинах Актау каспийский залом уже лежит на прилавках. За килограмм малосоленой рыбы вам придётся отдать 2000 тенге, за свежую – 1000 тенге.
Наверное, многие замечали, что одна селедка вкусная, жирная, а другая – «худосочная». В зависимости от среды обитания колеблется и процент жирности сельди. Чем севернее рыба - тем она жирнее. В среднем процент жирности может варьироваться от 2 до 33%. Жирность каспийского залома доходит до 20%. Каспийский залом считается одной из самых вкусных видов сельди.