Родителей предупредили о педофиле в Актау

В рассылаемой аудиозаписи сообщают о попытках сексуальных действий в отношении несовершеннолетних в верхней зоне города.Родители учеников школы-лицея №7 рассказали, что на школьном собрании 4 апреля представители правоохранительных органов Актау рассказали о предполагаемом педофиле. По их словам, информация о маньяке, «гуляющем» по 26 микрорайону, находится в разработке.Приметы неизвестного: европейской национальности, высокий рост, голубые глаза, хромает, отсутствуют передние зубы.- Нас просили не отпускать своих детей одних на улицу и быть настороже. Сказали, что было несколько случаев попыток приставания к детям, - рассказали родители.Получить комментарий в ДВД Мангистауской области пока, к сожалению, журналистам не удалось.