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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 08:19

Просмотров: 2635

Родителей предупредили о педофиле в Актау

В социальных сетях распространяется сообщение, где горожан призывают быть бдительными в связи с несколькими фактами приставания к несовершеннолетним. В среду, 4 апреля, в одном из учебных заведений Актау представители правоохранительных органов сообщили приметы предполагаемого преступника. Об этом рассказали родители после собрания в школе.

Иллюстративное фото с сайта arnapress.kz
В рассылаемой аудиозаписи сообщают о попытках сексуальных действий в отношении несовершеннолетних в верхней зоне города.



Родители учеников школы-лицея №7 рассказали, что на школьном собрании 4 апреля представители правоохранительных органов Актау рассказали о предполагаемом педофиле. По их словам, информация о маньяке, «гуляющем» по 26 микрорайону, находится в разработке.

Приметы неизвестного: европейской национальности, высокий рост, голубые глаза, хромает, отсутствуют передние зубы.

- Нас просили не отпускать своих детей одних на улицу и быть настороже. Сказали, что было несколько случаев попыток приставания к детям, - рассказали родители.

Получить комментарий в ДВД Мангистауской области пока, к сожалению, журналистам не удалось.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:49
Eto 4to moda takaia poshla? S takimi tempami, grajdani voobshe perestanut obshatsa. I komu eto vygodno!?
 
 

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