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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 871

Жители 6 микрорайона Актау выступили против строительства пятиэтажного бизнес-центра у дома №38

Горожане уверяют: пристройку возводят без их согласия. В городском отделе архитектуры и градостроительства отметили, что разрешение на строительство у предпринимателя есть.

Фото Тимура Ниталиева
Высказать свои претензии собрались жильцы не только дома №38, но и близлежащих домов.

Жители 6 микрорайона Актау выступили против строительства пятиэтажного бизнес-центра у дома №38


- Днем 28 марта на придомовой территории с торца нашего дома началось строительство. Строители документацию не показывают. Наш дом с 2000 года является объектом кондоминиума. Согласно принятому в 2012 году постановлению городского маслихата, пристройки на землях общего землепользования и долевой собственности без согласия собственников квартир запрещены. Мы не подписывали никаких разрешительных документов. За все время не проведены ни одни общественные слушания. Нам не представили проект и макет здания с чертежами использования коммуникационных сетей. Со слов строителей, намечается строительство пятиэтажного бизнес-центра, - возмущается Людмила, жительница дома №38.

По словам жильцов, в 2014 году предприниматель уже делал попытки начать строительство. За отсутствием всех разрешительных документов строительство приостановили.

Горожане обеспокоены и тем, что после возведения бизнес-центра в домах возможны перебои с подачей электроэнергии.

- Пристройка к дому очень осложнит жизнь. Бизнес-центр перекроет систему вентиляции подвала. Будут нарушены санитарные нормы, в подвале будет стоять вода и неприятный запах, который пойдет в квартиры. Проезд к дому для пожарной автотехники попросту будет перекрыт. Пять лет назад возле домов были построены детские площадки. Из-за фасадных пристроек к домам №№ 37, 39 и 40 площадки снесли, осталась только одна - на все четыре дома. Ее ожидает та же участь - быть снесенной для проезда большегрузных машин со строительными материалами. Где играть детям? Неужели бизнес важнее здоровья детей и граждан города? Из-за постоянных строек вокруг высотных домов тротуары все разбиты. Деревья нещадно вырубаются, - говорят жильцы.

Жители дома №38 говорят, что обращались в акимат Актау, прокуратуру и городской отдел архитектуры, но ответы не получили. До выяснения законности возведения объекта жильцы требуют остановить стройку.



В городском отделе архитектуры и градостроительства отметили, что собственник земельного участка имеет разрешение на строительство.

- Собственником земельного участка с 2013 года является частное ТОО. Все разрешительные документы у них имеются. По этому объекту направлены материалы в земельную инспекцию и управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области. Сегодня будет направлено уведомление собственнику земельного участка о приостановлении монтажных работ. Пока компетентные органы проводят проверку, - сказал Ерлан Саркенов, руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства.


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Жители 38 дома 6 микрорайона Актау выступают против строительства бизнес центра около их дома


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Комментарии ( 4 )

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  • Satuk
 mer (Посетители) Сегодня, 16:57
Насколько помню жители 37 дома тоже протестовали. Все равно построили бизнес центр.
 
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  • Satuk
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 16:41
На берегу моря, у Самала , тоже что то хотят строить, и плевать на закон о природоохранной зоне
 
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  • The Night Is Young
  • Satuk
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 16:39
Молодцы жители 38 дома. Надо отстаивать свои права но нормальную жизнь, а не существование в угоду тех, кто набивает свои карманы. Это вполне можно сделать в другом месте.
 
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  • кукла
  • The Night Is Young
 Satuk (Посетители) Сегодня, 16:37
В городском отделе архитектуры и градостроительства отметили, что собственник земельного участка имеет разрешение на строительство.
 Поднимите пожалуйста документы и узнайте кто подготовил и подписал,наверняка найдётся работа для антикорупционного комитета. Город уплотнили настолько насколько невозможно,вам господа новой жизни степи нашей мало?
 
 

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