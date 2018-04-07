Нурлан Джариев: В Мангистау больных онкологией все чаще выявляют на ранней стадии

- В I квартале 2017 года зарегистрировано 79 больных с онкологией начальной стадии, в 2018 году - 118 человек. Выявляемость увеличилась на 29,3%. Выявляемость больных с I стадией рака составила порядка 15%. До конца года мы планируем увеличить цифру до 21%, - подчеркнул Нурлан Джариев.
Улучшению показателя выявляемости, как заметил Нурлан Джариев, способствует налаженная скрининговая работа. Если за полный 2017 год при скрининговом осмотре было выявлено 37 человек с ранней стадией рака, то за три месяца текущего года только рак молочной железы диагностирован у 10 женщин.
- Стоит отметить, что в последние несколько лет заболевание не выявлялось среди жителей Тупкараганского района, в ходе текущих скринингов рак молочной железы обнаружен у двух жительниц района. Обучение городских и районных специалистов раннему выявлению заболеваний мы активно проводим совместно с представителями Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Рост выявляемости на ранних стадиях происходит в том числе благодаря обучению. Отмечается снижение смертности на запущенных стадиях, - прокомментировал Нурлан Джариев.
С начала года в процессе скринингов в области выявлено 15 больных с колоректальным раком, раком шейки матки и молочной железы. Прогнозируется увеличение показателя за счет изменения возрастной составляющей скрининговой кампании.
О том, в каком возрасте нужно проходить скрининг на раннее выявление заболеваний, как часто и где можно пройти обследование, можно прочитать здесь.