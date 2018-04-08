Полицейские «взялись» за свадебные кортежи в Актау

- Если раньше участники свадебных кортежей позволяли себе применять огнестрельное оружие, двигаться задним ходом, то сегодня они стали культурнее, осмотрительнее. Грубых нарушений также сейчас не наблюдается. Подобные рейды мы планируем проводить чаще, - пояснил Ерболат Раманкулов, старший сержант местной полицейской службы (МПС) батальона дорожно-патрульной полиции (БДПП) Актау.

В этом году это первая подобная акция.В первом остановленном свадебном кортеже нашли двух нарушителей.Первый — это водитель Mercedes-Benz, который вез молодоженов. У него не оказалось при себе страхового полиса (статья 612 часть 1 КоАП РК). Блюстителям порядка пришлось отправить автомобиль на штрафную стоянку, а молодоженам - пересесть в другой автомобиль. Водителю Mercedes-Benz придется выплатить штраф в размере 5 МРП (12 025 тенге).Вторым нарушителем из этого кортежа оказался водитель Toyota Land Cruiser 200. Ребенок ехал во внедорожнике стоя, отсутствовало автокресло для перевозки. В отношении водителя составлен протокол по статье 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров). Водителю выписали штраф в размере 12 025 тенге.Участник второго свадебного кортежа на Mercedes-Benz тоже был без страховки. Помимо этого водитель не пристегнулся ремнем безопасности.В отношении него полицейские составили протоколы по части 1 статьи 612 и части 1 статьи 593 КоАП РК. Общая сумма штрафа составила 24 050 тенге. Данный автомобиль также доставили на штрафную стоянку.Как напомнили полицейские, при уплате штрафа в течение семи дней со дня составления протокола можно получить 50-процентную скидку.