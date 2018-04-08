Полицейские «взялись» за свадебные кортежи в Актау

В первом остановленном свадебном кортеже нашли двух нарушителей.
Первый — это водитель Mercedes-Benz, который вез молодоженов. У него не оказалось при себе страхового полиса (статья 612 часть 1 КоАП РК). Блюстителям порядка пришлось отправить автомобиль на штрафную стоянку, а молодоженам - пересесть в другой автомобиль. Водителю Mercedes-Benz придется выплатить штраф в размере 5 МРП (12 025 тенге).
Вторым нарушителем из этого кортежа оказался водитель Toyota Land Cruiser 200. Ребенок ехал во внедорожнике стоя, отсутствовало автокресло для перевозки. В отношении водителя составлен протокол по статье 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров). Водителю выписали штраф в размере 12 025 тенге.
Участник второго свадебного кортежа на Mercedes-Benz тоже был без страховки. Помимо этого водитель не пристегнулся ремнем безопасности.
В отношении него полицейские составили протоколы по части 1 статьи 612 и части 1 статьи 593 КоАП РК. Общая сумма штрафа составила 24 050 тенге. Данный автомобиль также доставили на штрафную стоянку.
Как напомнили полицейские, при уплате штрафа в течение семи дней со дня составления протокола можно получить 50-процентную скидку.
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