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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 498

Таксист из Актау спел «Вологду» и восхитил пассажиров

Песня ВИА «Песняры» - не единственная в репертуаре поющего мужчины. В его машине всегда лежит диск с минусовыми фонограммами. Об этом рассказал житель Актау Владимир.

Кадр видео
Вечером 7 апреля Владимир с другом ловили такси. Их довез водитель белой Toyota Hilux.

- К сожалению, ничего, кроме марки машины, мы о нём не знаем. Водителю примерно 65 лет, но он в отличной форме. Мы с ним завели разговор насчёт музыки, и он сказал, что всегда возит диск с «минусовками». Поставил диск и начал петь. Поёт, конечно, он шикарно. Пел всю дорогу. Других поющих таксистов я лично не встречал у нас в городе, но с этим водителем, надеюсь, не раз ещё встречусь, - рассказал Владимир.



В августе 2016 года актауский таксист очаровал пассажиров песней про Колобка. Автор видео Евгения Мукашева рассказала, что в тот день она с детьми и подругой поймали такси в 12 микрорайоне и были приятно удивлены, когда водитель запел детскую песню.



Видео, на котором запечатлен таксист, поющий клиентам песню о любви, опубликовано на Lada.kz в 2015 году.



Еще один поющий таксист - Робинзон Хугаев - исполняет песни на грузинском, казахском и русском языках, и рассказывает клиентам интересные истории.



Батыргали Кушпенов, поразивший заботливым отношением к пассажирам, рассказал о себе и своих идеях, как сделать поездку в такси более комфортабельной. Заботливый водитель предлагает своим клиентам конфеты, салфетки, щётки для обуви, зубочистки и разные напитки. Зимой, по словам автолюбителя, он предлагал пассажирам горячий кофе.



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