Таксист из Актау спел «Вологду» и восхитил пассажиров

- К сожалению, ничего, кроме марки машины, мы о нём не знаем. Водителю примерно 65 лет, но он в отличной форме. Мы с ним завели разговор насчёт музыки, и он сказал, что всегда возит диск с «минусовками». Поставил диск и начал петь. Поёт, конечно, он шикарно. Пел всю дорогу. Других поющих таксистов я лично не встречал у нас в городе, но с этим водителем, надеюсь, не раз ещё встречусь, - рассказал Владимир.
В августе 2016 года актауский таксист очаровал пассажиров песней про Колобка. Автор видео Евгения Мукашева рассказала, что в тот день она с детьми и подругой поймали такси в 12 микрорайоне и были приятно удивлены, когда водитель запел детскую песню.
Однажды в такси... Водитель-учитель русского языка и литературы в русских классах города #ЖанаОзен ! В советское время, в составе областного кукольного театра, брали призовые места:) Очень образованный, приятный дедушка! Внукам, однозначно, повезло #Актау#aktau_insta P.S. Пока я сообразила снять, достала и включила камеру, он уже пропел три куплета:) На видео только концовка:)#Тамиле5лет
Видео, на котором запечатлен таксист, поющий клиентам песню о любви, опубликовано на Lada.kz в 2015 году.
Еще один поющий таксист - Робинзон Хугаев - исполняет песни на грузинском, казахском и русском языках, и рассказывает клиентам интересные истории.
Батыргали Кушпенов, поразивший заботливым отношением к пассажирам, рассказал о себе и своих идеях, как сделать поездку в такси более комфортабельной. Заботливый водитель предлагает своим клиентам конфеты, салфетки, щётки для обуви, зубочистки и разные напитки. Зимой, по словам автолюбителя, он предлагал пассажирам горячий кофе.