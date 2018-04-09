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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 561

Жителям Мангистау с сердечно-сосудистыми заболеваниями предлагают пройти бесплатное обследование

Амбулаторную коронарографию можно пройти в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) при наличии показаний и направления участкового врача. Процедуру проводят в течение одного дня, после чего пациента отпускают домой. Об этом проинформировал Нурлан Тлепов, директор медицинского центра кардиологии и внутренних болезней ArchiMed.

Фото предоставлено медицинским центром
С помощью амбулаторной коронарографии, как рассказал Нурлан Тлепов, можно оценить состояние артерий сердца.

- Коронарография является наиболее точным и достоверным способом диагностики ишемической болезни сердца. Метод позволяет решить вопрос о тактике лечения пациента в каждой конкретной ситуации. Например, о возможности продолжения лечения медикаментами, необходимости проведения таких лечебных процедур, как ангиопластика и стентирование или аортокоронарное шунтирование, - отметил Нурлан Тлепов.

Амбулаторная коронарография - процедура инвазивная, что подразумевает введение специального катетера в условиях операционной и может выполняться как для диагностических целей, так и для контроля состояния сосудов после проведенных операций.

Для проведения процедуры пациенту, по словам директора медицинского центра, не нужно ждать очереди на портале «Бюро госпитализации». Достаточно получить направление у участкового врача.

- Процедура бесплатная для пациента, так как выполняется в рамках ГОБМП. С начала года в нашей клинике проведено 20 процедур. Все они прошли без возможных в таких ситуациях кровотечений в месте пункции и сложных нарушений ритмов сердца. У 11 пациентов выявлены серьезные поражения, им потребовалось хирургическое лечение в плановом порядке. Восемь пациентов выбрали лечение в столичной клинике, трое получили лечение у нас, - отметил Нурлан Тлепов.

По словам директора, медицинский центр ArchiMed - единственная медицинская организация в Мангистауской области, в которой проводят амбулаторную коронарографию.

Что такое стентирование?

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Что такое ангиография?

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Что такое аортокоронарное шунтирование?

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Напомним, ранее Руслан Бектубаев, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области, отметил, что пациент вправе взять направление в частную клинику или кабинет, если в поликлинике, где он обслуживается, нет необходимого специалиста, не предусмотрены определенные виды обследований, или пациент не желает получать услуги у конкретного врача.

Реестр медицинских организаций, работающих по ГОБМП, можно скачать здесь [119,07 Kb] (cкачиваний: 24).

В частных клиниках по направлению врача льготные категории граждан могут пройти восемь видов дорогостоящих обследований. В список вошли полимеразная цепная реакция, иммунофенотипирование, медико-генетические исследования беременных (инвазивные пренатальные процедуры, биохимический скрининг, цитогенетическое исследование), компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангиография, позитронно-эмиссионная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография.

Дополнительную информацию по бесплатным дорогостоящим услугам можно получить по телефонам Мангистауского филиала фонда обязательного медицинского страхования: 52 56 41, 52-56-42, 52-56-46, 52-56-45.


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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:32
Как только бесплатно обследуют, сразу найдут сколько болезней, так запугают, что потом за любые деньги согласишься лечиться.
 
 

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