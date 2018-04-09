Жителям Мангистау с сердечно-сосудистыми заболеваниями предлагают пройти бесплатное обследование

Это медицинское оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента — специального каркаса, который помещается в просвет коронарных сосудов сердца и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом.

Это рентгенография сосудистой системы, предполагающая введение в кровь контраста. Исследование дает возможность оценить функциональность сосудов, уточнить их месторасположение и измерить скорость кровообращения. Ангиография является эффективным методом выявления пораженных участков, патологического сужения сосудов, а также выявления сосудистых сетей в новообразованиях.

Это операция, позволяющая восстановить кровоток в артериях сердца путём обхода места сужения коронарного сосуда с помощью шунтов (сосудистых протезов).