Жителям Мангистау с сердечно-сосудистыми заболеваниями предлагают пройти бесплатное обследование

- Коронарография является наиболее точным и достоверным способом диагностики ишемической болезни сердца. Метод позволяет решить вопрос о тактике лечения пациента в каждой конкретной ситуации. Например, о возможности продолжения лечения медикаментами, необходимости проведения таких лечебных процедур, как ангиопластика и стентирование или аортокоронарное шунтирование, - отметил Нурлан Тлепов.
Амбулаторная коронарография - процедура инвазивная, что подразумевает введение специального катетера в условиях операционной и может выполняться как для диагностических целей, так и для контроля состояния сосудов после проведенных операций.
Для проведения процедуры пациенту, по словам директора медицинского центра, не нужно ждать очереди на портале «Бюро госпитализации». Достаточно получить направление у участкового врача.
- Процедура бесплатная для пациента, так как выполняется в рамках ГОБМП. С начала года в нашей клинике проведено 20 процедур. Все они прошли без возможных в таких ситуациях кровотечений в месте пункции и сложных нарушений ритмов сердца. У 11 пациентов выявлены серьезные поражения, им потребовалось хирургическое лечение в плановом порядке. Восемь пациентов выбрали лечение в столичной клинике, трое получили лечение у нас, - отметил Нурлан Тлепов.
По словам директора, медицинский центр ArchiMed - единственная медицинская организация в Мангистауской области, в которой проводят амбулаторную коронарографию.
Что такое стентирование?
Что такое ангиография?
Что такое аортокоронарное шунтирование?
Напомним, ранее Руслан Бектубаев, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области, отметил, что пациент вправе взять направление в частную клинику или кабинет, если в поликлинике, где он обслуживается, нет необходимого специалиста, не предусмотрены определенные виды обследований, или пациент не желает получать услуги у конкретного врача.
Реестр медицинских организаций, работающих по ГОБМП, можно скачать .
В частных клиниках по направлению врача льготные категории граждан могут пройти восемь видов дорогостоящих обследований. В список вошли полимеразная цепная реакция, иммунофенотипирование, медико-генетические исследования беременных (инвазивные пренатальные процедуры, биохимический скрининг, цитогенетическое исследование), компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангиография, позитронно-эмиссионная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография.
Дополнительную информацию по бесплатным дорогостоящим услугам можно получить по телефонам Мангистауского филиала фонда обязательного медицинского страхования: 52 56 41, 52-56-42, 52-56-46, 52-56-45.