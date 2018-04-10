В выходные дни полицейские Мангистау изъяли у браконьеров более тонны рыбы осетровых пород

В ходе обыска в гараже у задержанного обнаружены и изъяты три морозильные камеры, в которых незаконно хранилась рыба осетровых пород в количестве 196 штук общим весом 715 кг.
На следующий день, 8 апреля, у придорожного кафе в Приозерном остановлен автомобиль «ГАЗель». При проверке в автомобиле обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 310 штук общим весом 1156 кг.
- Данные факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными). В отношении задержанных избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Изъятая рыба сдана на хранение ИП «Исинбаева», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сотрудники природоохранной полиции задержали двоих браконьеров и изъяли у них осетровую рыбу общим весом в 201 кг.