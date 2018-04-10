Борьба с ОДН: Эффективной мерой в жилищной инспекции Актау считают установку автоматизированных систем учета

- Если вывести все приборы учета в подъезды или на галерею, подключить к модему и передавать в онлайн-режиме показания ТОО «МАЭК-Казатомпром» единовременно, это позволит минимизировать ОДН. В Астане и Алматы уже используют современные приборы учета. Работающая в Казахстане автоматизированная система контроля учета электроэнергии соответствует требованиям времени, а также «Правилам выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения», утвержденным приказом № 621 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года. Заменить приборы учета жители Актау могут по желанию, заставить их мы не можем. Пока эти приборы учета устанавливают в новостройках, - рассказал Руслан Жукенов.
На сегодняшний день проводится комиссионное обследование 300 домов в Актау на выявление причин возникновения ОДН по электроэнергии. По каждому дому, как говорит Руслан Жукенов, нужно разбираться индивидуально.
В жилищной инспекции напомнили, что ответственность за эксплуатацию многоквартирного жилого дома несут, прежде всего, собственники квартир и КСК. Жильцы должны ответственно относиться к потреблению энерго- и теплоресурсов и предоставлению показаний с индивидуальных приборов учета.
- Если жилец потребил 500 Квт/ч, а сдает показания на 100 Квт/ч, разница пойдет в ОДН. Бывает, что собственники квартир сливают воду с батарей или устанавливают систему водяного теплого пола, что тоже влияет на ОДН, - говорит Руслан Жукенов.
Увеличению ОДН может способствовать и подключение сторонних объектов (магазинов, кафе) к общедомовым сетям. Жильцы дома могут попросить у собственника объекта техническое условие на подключение. Подобные объекты, как рассказали в жилищной инспекции, должны подключаться напрямую от трансформаторной подстанции, чтобы не давать нагрузку на общедомовые сети.
- Если житель пожалуется — мы комиссионно можем проверить подключение сторонних объектов и исправность общедомовых приборов учета, - говорит Руслан Жукенов.
Собственник квартиры, по словам Руслана Жукенова, может принимать участие в снятии показаний с общедомовых приборов учета и получить доступ в подвал дома, чтобы проверить работу находящихся там инженерных сетей.
Ранее в ТОО «МАЭК-Казатомпром» рассказали, что выбрать способ оплаты ОДН собственники квартир могут самостоятельно. Жильцы могут оплачивать ОДН самостоятельно, либо делегировать эту функцию КСК, который производит оплату из тех денег, которые он собирает ежемесячно с жильцов, выступая посредником.
- В этом случае КСК будет заинтересован, чтобы жители не воровали и показания снимались единовременно, - отметил Руслан Жукенов.
Обратиться в городскую жилищную инспекцию можно по адресу: 4 микрорайон, здание акимата Актау, кабинеты 402 и 407. Телефоны: 50 05 36; 50 05 37.
Руководитель ГУ «Актауская городская жилищная инспекция» Руслан Жукенов принимает граждан по вторникам с 09:30 до 17:00. Перерыв с 12:30 до 14:00. Телефон: 33 65 77.
Напомним, ОДН включает в себя освещение галерей и подъездов, лестничных площадок, подвальных и чердачных помещений, придомовой территории, электроснабжение лифтов, домофонов, антенных усилителей, подкачивающих насосов и прочего внутридомового оборудования, являющегося общей собственностью всех жильцов многоквартирных жилых домов.