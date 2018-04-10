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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 922

Борьба с ОДН: Эффективной мерой в жилищной инспекции Актау считают установку автоматизированных систем учета

Это позволит одновременно снимать показания с приборов учета всех жильцов дома, что минимизирует расход на общедомовые нужды (ОДН). Об этом рассказал Руслан Жукенов, руководитель ГУ «Актауская городская жилищная инспекция».

Фото Лианы Рязанцевой
Ответственность за содержание общедомового имущества, по словам Руслана Жукенова, лежит на собственниках квартир. Ворующие энерго- и теплоресурсы жильцы, по мнению руководителя жилищной инспекции, не понимают, что воруют у своих же соседей, увеличивая ОДН. Одним из методов минимизации ОДН в акимате считают установку автоматизированных систем учета, в том числе счетчиков с импульсными выходами.

- Если вывести все приборы учета в подъезды или на галерею, подключить к модему и передавать в онлайн-режиме показания ТОО «МАЭК-Казатомпром» единовременно, это позволит минимизировать ОДН. В Астане и Алматы уже используют современные приборы учета. Работающая в Казахстане автоматизированная система контроля учета электроэнергии соответствует требованиям времени, а также «Правилам выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения», утвержденным приказом № 621 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года. Заменить приборы учета жители Актау могут по желанию, заставить их мы не можем. Пока эти приборы учета устанавливают в новостройках, - рассказал Руслан Жукенов.

На сегодняшний день проводится комиссионное обследование 300 домов в Актау на выявление причин возникновения ОДН по электроэнергии. По каждому дому, как говорит Руслан Жукенов, нужно разбираться индивидуально.

В жилищной инспекции напомнили, что ответственность за эксплуатацию многоквартирного жилого дома несут, прежде всего, собственники квартир и КСК. Жильцы должны ответственно относиться к потреблению энерго- и теплоресурсов и предоставлению показаний с индивидуальных приборов учета.

- Если жилец потребил 500 Квт/ч, а сдает показания на 100 Квт/ч, разница пойдет в ОДН. Бывает, что собственники квартир сливают воду с батарей или устанавливают систему водяного теплого пола, что тоже влияет на ОДН, - говорит Руслан Жукенов.

Увеличению ОДН может способствовать и подключение сторонних объектов (магазинов, кафе) к общедомовым сетям. Жильцы дома могут попросить у собственника объекта техническое условие на подключение. Подобные объекты, как рассказали в жилищной инспекции, должны подключаться напрямую от трансформаторной подстанции, чтобы не давать нагрузку на общедомовые сети.

- Если житель пожалуется — мы комиссионно можем проверить подключение сторонних объектов и исправность общедомовых приборов учета, - говорит Руслан Жукенов.

Собственник квартиры, по словам Руслана Жукенова, может принимать участие в снятии показаний с общедомовых приборов учета и получить доступ в подвал дома, чтобы проверить работу находящихся там инженерных сетей.

Ранее в ТОО «МАЭК-Казатомпром» рассказали, что выбрать способ оплаты ОДН собственники квартир могут самостоятельно. Жильцы могут оплачивать ОДН самостоятельно, либо делегировать эту функцию КСК, который производит оплату из тех денег, которые он собирает ежемесячно с жильцов, выступая посредником.

- В этом случае КСК будет заинтересован, чтобы жители не воровали и показания снимались единовременно, - отметил Руслан Жукенов.

Обратиться в городскую жилищную инспекцию можно по адресу: 4 микрорайон, здание акимата Актау, кабинеты 402 и 407. Телефоны: 50 05 36; 50 05 37.

Руководитель ГУ «Актауская городская жилищная инспекция» Руслан Жукенов принимает граждан по вторникам с 09:30 до 17:00. Перерыв с 12:30 до 14:00. Телефон: 33 65 77.

Напомним, ОДН включает в себя освещение галерей и подъездов, лестничных площадок, подвальных и чердачных помещений, придомовой территории, электроснабжение лифтов, домофонов, антенных усилителей, подкачивающих насосов и прочего внутридомового оборудования, являющегося общей собственностью всех жильцов многоквартирных жилых домов.


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Комментарии ( 3 )

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 markus (Посетители) Сегодня, 12:44
В этом месяце одн по нулям,в прошлом было 57,в позапрошлом 17. Похоже у соседей совесть проснулась,или кое кто испугался что начнется разбирательство и умерил свои аппетиты по одн. А по существу, согласен на компромисс с маэком,я покупаю счетчик,они за свой счёт ставят его куда хотят как дублирующий. А который у меня дома не трогают. Показания снимают с дублирующего. Не хочу я дома трогать свой счетчик...
 
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 Isco (Посетители) Сегодня, 12:29
Ну так эффективным считают если, то пусть и устанавливают за СВОИ деньги, а не на деньги жильцов. А то получится кидалово, которое получилось несколько лет назад с приборами учёта тепла, когда преступный сговор двух организаций-монополистов (один из которых создан искусственно), привёл к тому, что люди платят так же, как и платили, теплосчётчики тоже были оплачены полностью жильцами домов, так называемого, "пилотного проекта", результат в итоге нулевой. Зато коммерсанты-владельцы ТОО неплохо заработали.

Вообще нужно хорошо прошерстить монтажные организации, которые оказывают услуги по тепло\водо\хладоснабжению. Там полный бардак! Необходимо провести проверку и по её результатам закрыть ТОО, услуги и цены на услуги которых не соответствую реалиям.

Конфискация имущества - тоже отличная мера для нерадивых барыг и спекулянтов народными ресурсами.
 
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 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 12:07
Что так все упёрлись в техническую сторону собирания учёта и сбора денег? Вода ржавая бежит, дома разваливаются, мусор неделями не вывозится, зато супер-пупер современные счётчики, электронные средства движения, модные словечки - блокчейны, дистанционное обслуживание, ОДН.. Грязью заросли по самые уши, но зато у нас главное дело в стране учить английский и всё через смартфон проводить, а мусор сам по себе будет убираться и ремонт в подъездах по щучьему велению сам себя сделает. Отупел народ и обленился, в дикарей превращаемся.
 
 

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